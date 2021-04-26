Ежедневный гороскоп: понедельник 26 апреля 2021 года

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня у вас много энергии для финансовых разговоров о собственности, наследстве, страховании и обо всем, что побуждает вас защищать свои интересы.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Разговоры с партнерами и близкими друзьями сегодня будут очень полезными. Вы можете привлечь эмоционально сильного человека на свою сторону. В этом случае вы отдадите столько, сколько получите, потому что сегодня вы также эмоционально заряжены.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы сделаете большой объем работы, потому что вы уверены в себе и проявляете инициативу. Вы хотите разобрать вещи до самого основания, чтобы вы могли их перестроить лучше.

Рак (21 июня — 22 июля)

Марс в вашем знаке полон энергии! (Последний раз Марс был в вашем знаке в 2017 году.) Это хороший день для тех из вас, кто занимается спортом или работает с детьми. Ваше настроение сегодня будет игривым, потому что вы хотите хорошо провести время!

Лев (23 июля — 22 августа)

Семейные беседы сегодня будут воодушевляющими. Вы без колебаний будете стоять на своем и говорить то, что хотите, особенно если разговариваете с родственницей. Вы полны решимости и намерены действовать быстро, чтобы добиться желаемых результатов.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы хотите что-нибудь сделать. Вы хотите начать новые проекты, знакомиться с новыми людьми и запускать новые дела. Вы также хотите использовать свои сильные стороны, чтобы подкрепить слова. Вот почему вы сегодня так убедительны!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы будете много работать, чтобы заработать деньги. Это будет легко сделать, потому что вы энергичны и активны. Ваш энтузиазм без проблем доведет вас до конца. Многие из вас будут использовать ту же самую высокую энергию, чтобы тратить деньги.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Луна в вашем знаке вместе с Марсом. (На протяжении веков Марс правил Скорпионом, пока в 1930 году не был открыт Плутон.) Сегодня у вас больше смелости и уверенности, чем обычно, поэтому вы готовы проявлять инициативу во всем, что бы вы ни делали.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

У вас много энергии, чтобы искать или искать секреты. Эту же решительную, почти скрытую энергию можно также использовать для исследования всего, в чем вы хотите найти ответы. Вы не оставите камня на камне.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня будет оживленная беседа с другом. Вы можете поддержать этого друга или, в свою очередь, вы сами можете возглавить группу, потому что у вас есть энергия, чтобы сплотить людей вокруг себя. Это хороший день, чтобы настроить или улучшить будущие цели.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Начальство и родители будут впечатлены вами, потому что сегодня вы буквально излучаете энергию! Это может увидеть кто угодно. Другие увидят, что вы прирожденный лидер, что может принести вам пользу в будущем.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы с энтузиазмом учите разные темы, если это увлекательно, потому что вы хотите получить стимул. Вы хотите открывать для себя новое. В идеале, если позволят, вы поедете. В противном случае вы можете расширить свои знания с помощью книг.

Если ваш день рождения сегодня

Журналист Дмитрий Киселев сегодня делится своим днем ​​рождения. У вас интеллигентный, любознательный ум, который помогает вам отлично решать проблемы. Вы проницательны, рассудительны и решительны. Ожидайте впереди хорошего! Наконец, вы получите признание за свои достижения. Вы можете получить похвалу, повышение или награды.