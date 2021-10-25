Ежедневный гороскоп: понедельник 25 октября 2021

19, 20 лунный день. Убывающая Луна

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений с 10:00 до 17:15. После этого Луна переходит из Близнецов в Рака.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня проблемы стоят очень остро. Вы страстно относитесь к вещам, особенно к вопросам, связанным с совместной собственностью, наследством, долгами и страхованием. Разберитесь в непонятных деталях, но ни с чем не соглашайтесь во время оповещения о Луне. Подождите, пока все не закончится.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Обсуждения с партнером или близким другом сегодня будут свободными и откровенными из-за влияния предупреждения о Луне (см. Выше). Узнайте, что вы можете улучшить в этих близких отношениях; но подождите, пока не закончится предупреждение о Луне, прежде чем действовать. Будьте умным.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня лучший день на этой неделе, чтобы много работать и много играть. Поэтому отдайте все, что у вас есть! У вас есть творческие, игривые идеи, плюс партнеры и близкие друзья будут сотрудничать и помогать вам. Не соглашайтесь ни с чем важным во время оповещения о Луне (см. Выше).

Рак (21 июня — 22 июля)

Сделайте как можно больше сегодня дома или над проектами, связанными со спортом, миром развлечений, индустрией гостеприимства и творческими предприятиями. Возможно, вы захотите сделать свое рабочее место более привлекательным. Тем не менее, не соглашайтесь ни на что важное во время оповещения о Луне.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вам есть что сказать сегодня! Вы хотите просветить других и вы будете в этом убедительны. Дом и семья продолжают оставаться в центре внимания, однако развлекательные развлечения понравятся. Сделайте как можно больше в этот приятный день.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это динамичная неделя и ваш амбициозный график включает короткие поездки, усиленное чтение, письмо и учебу, а также поручения и встречи. Финансовые обсуждения могут быть важны. В таком случае помните об ограничениях сегодняшнего оповещения о Луне. Наслаждайтесь развлечениями или ремонтом дома.

Весы (23 сентября — 22 октября)

С Меркурием и Марсом в вашем знаке вы полны энергии и стремитесь к общению. Ах да, вам есть что сказать! К счастью, с Венерой в вашем Доме коммуникаций вы будете хорошо общаться с другими, потому что чувствуете себя любимым. Наслаждайтесь красотой повседневного окружения.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Естественно, вы наделены Солнцем в вашем знаке. Это не только повышает вашу энергию, но и привлекает к вам людей и благоприятные ситуации. Вы также можете привлечь к себе деньги, тем не менее, избегайте важных финансовых решений сегодня во время оповещения о Луне. (См. Выше.) Будьте умны.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Эта неделя — отличное время, чтобы купить себе предметы гардероба. Однако сегодня есть предупреждение о Луне, что означает, что не покупайте ничего, кроме еды и газа. Примечание: вы можете добиться большего сегодня, работая вместе с другими. Попытайтесь.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это популярное для вас время. Поскольку ваши амбиции пробуждаются, это отличное время для постановки целей. Почему бы не поделиться своими идеями с кем-нибудь, чтобы получить от них обратную связь? Это может быть полезно. Однако не соглашайтесь ни на что важное во время оповещения о Луне сегодня (см. Выше). Подождите, пока все не закончится, чтобы действовать или приводить дела в движение.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Поскольку Солнце в вашем графике находится в полдень, вы впечатляете других, особенно начальников, родителей и VIP-персон. (Используйте это себе во благо.) Кроме того, прекрасная Венера в вашем Доме дружбы, смазывая колеса для благоприятных отношений с группами. Будьте в курсе оповещения о Луне сегодня. (См. Выше.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы жаждете стимуляции и приключений! Возможно, вы взволнованы планами путешествий или узнаете что-то новое? Создавайте благоприятное влияние на кого-то важного, особенно если вы спорите с другими по поводу совместной собственности, наследства или вопросов страхования. Получите всю возможную помощь.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Сергей Беликов (1954) и юморист Михаил Галустян (1979) делится с вами сегодня днем ​​рождения. Вы креативны, изобретательны и энергичны. Вы также надежны, надежны, независимы и убедительны. Вы нежны с близкими. Это год для создания прочного фундамента в вашей жизни. Эти структуры могут быть физическими или могут быть аспектами вашего распорядка дня. Физические упражнения принесут вам особую пользу и укрепят в этом году. Будьте проще.