Ежедневный гороскоп: понедельник 25 июля 2022

Оповещение о Луне

25, 26 лунный день. Убывающая Луна.

Избегайте покупок или важных решений сегодня с 4:00 до 14:00. После этого Луна переходит из Близнецов в Рака.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Несмотря на то, что сегодня понедельник, это прекрасный день, чтобы развлечься дома. Наслаждайтесь друзьями, семьей и встречами. Многим из вас также понравится делать ремонт или делать что-то, чтобы сделать свой дом более привлекательным. Если вы исследуете недвижимость, предостерегите от излишеств.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы сегодня в прекрасном настроении, хоть сегодня и понедельник. Вы чувствуете оптимизм и хотите поговорить с другими, особенно с братьями и сестрами, родственниками и соседями. Вы полны больших идей! Почему бы не запустить их на флагштоке, чтобы посмотреть, салютует ли кто-нибудь?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

С одной стороны, это отличный день для бизнеса и коммерции. Сегодня вы можете увеличить свой заработок. Однако, поскольку все выглядит так позитивно, финансовое положение может выглядеть лучше, чем оно есть на самом деле. Держите глаза открытыми.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это чудесный день! Прекрасная Венера в вашем знаке танцует с удачливым Юпитером, а это значит, что вы счастливы и оптимистичны. По общему признанию, вы предпочтете играть, а не работать. Поэтому, если вы можете пошалить или прогуляться — обязательно сделайте это.

Лев (23 июля — 22 августа)

Уединение в красивом окружении порадует вас сегодня, потому что вы хотите чем-то себя побаловать. (Вы действительно будете приветствовать некоторое время простоя.) Это напряженное время для вас с Солнцем и Меркурием в вашем знаке — вам нужна передышка!

Дева (23 августа — 22 сентября)

В начале недели, и в этот день в частности, это отличное время для общения с друзьями, группами, занятиями и конференциями. Люди будут рады видеть ваше лицо. Кроме того, будет оказана помощь от других, а также ресурсы и оборудование. Ура!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы производите очень благоприятное впечатление на начальство, родителей, учителей и высокопоставленных лиц. Это означает, что это идеальное время, чтобы заявить о себе или попросить что-то, потому что люди так благосклонно относятся к вам. Фактически, из-за этого влияния некоторые из вас могут начать флиртовать с боссом.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваше желание сбежать куда-нибудь, как приятное увеселительное путешествие, занимает первое место в вашем меню. По сути, вы хотите сменить обстановку. Вам также понравятся художественные выставки, красивые места и люди из других культур, привлекательные и интригующие. Исследуйте!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это отличный день для переговоров по финансовым вопросам или обсуждения того, как разделить наследство или определенную сумму денег, потому что все пойдет по-вашему. (Вы держите тузы.) Вы также можете получать подарки и обещания от других или даже деньги. Хорошо!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вам понравится общаться с друзьями и партнерами, а также с представителями широкой общественности, потому что прекрасная Венера находится напротив вашего знака, танцуя с Юпитером. Отношения с группами будут положительными и оптимистичными. Вы можете привлечь к себе кого-то, кто чем-то полезен.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это отличный день для общения с коллегами. Во что бы то ни стало, примите их помощь. Поездки, связанные с работой, вероятны сегодня. У кого-то из вас может даже завязаться роман, связанный с работой? Вы также можете получить финансовую помощь от своего начальника или своей работы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня понедельник и вы хотите играть! Вы, конечно, хотите поставить удовольствие выше работы. Если вы можете прогулять — сделайте это. Наслаждайтесь спортивными мероприятиями, игровыми мероприятиями с детьми, общественными мероприятиями, миром искусства и развлечений. Это прекрасный день для романтического свидания или любого веселого развлечения.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Наталья Бочкарёва (1980) и американский актёр Мэтт Леблан (1967) отмечают свой день рождения сегодня. Вы дружелюбны, теплы и щедры к другим. Тем не менее, у вас есть атмосфера таинственности. Несмотря на игривость, вас всегда уважают. Этот год более медленный, отчасти потому, что вы уделяете больше внимания близким друзьям и партнерским отношениям. Это год, чтобы найти отношения, которые приносят вам пользу. Попросите о помощи, если вам это нужно.