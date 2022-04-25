Ежедневный гороскоп. Понедельник, 25 апреля 2022

Оповещение о Луне

После 6:30 утра сегодня нет никаких ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это хороший день, чтобы начать неделю! У вас на уме деньги и заработок. Между тем, что-то, происходящее за кулисами, может поддержать вашу ситуацию. Конечно, вы полны идей по зарабатыванию денег. (Тем не менее, если вы думаете, что происходит что-то подозрительное — это так.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это сильный день для вас и отличный способ начать неделю! Солнце и Меркурий в вашем знаке способствуют общению с друзьями и группами. Вы можете чувствовать себя конкурентоспособным. Вам обязательно понравятся артистичные, творческие друзья.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы сейчас производите большое впечатление на окружающих. На самом деле, особенно сегодня, люди осведомлены о личных подробностях вашей личной жизни. Не бойся, ты хорошо выглядишь! Сказав это, вы будете счастливы работать сегодня в одиночку или за кулисами. Добрый день для исследования.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это популярная неделя для вас! В частности, вам понравится компания молодых людей. Сегодня существуют планы поездок или возможности исследовать новые направления в издательском деле, СМИ, медицине и юриспруденции. Делайте все возможное, чтобы расширить свой мир.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это будет сильная неделя для вас, потому что Солнце находится на вершине вашего графика, бросая на вас лестный прожектор. Это означает, что начальники, родители, учителя и высокопоставленные лица (включая полицию) восхищаются вами, даже если вы не делаете ничего особенного. (Это дым и зеркала.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы можете обсудить планы поездок с партнером или близким другом. У вас есть желание выбраться из города или сделать что-то, что даст вам ощущение приключения. Прислушайтесь к тому, что кто-то хочет сказать сегодня, потому что сотрудничество и работа в команде — это тема вашего дня.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это хороший день, чтобы навести порядок в делах о налогах, долгах, богатстве и ресурсах других. Вы готовы засучить рукава и усердно работать сегодня и на этой неделе. К счастью, вам помогут другие. Вы можете увидеть способы улучшить свою работу или получить лучшую работу.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Не забывайте больше спать, потому что на этой неделе вам нужно больше отдыхать. Между тем, это отличный день, чтобы исследовать общественные мероприятия, искусство и все, что связано со спортом. Игровые занятия с детьми порадуют. Вы можете оказаться в каком-то конкурсе?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

На этой неделе вам будет легко усердно работать, потому что вы хотите быть продуктивными, эффективными и эффективными во всех своих действиях. Мотивация — это все. Если это ваша мотивация, то вы многого добьетесь. Обсуждение с женщиной-членом семьи сегодня пойдет хорошо.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это будет игривая неделя для вас! Это может быть продуктивная неделя для тех из вас, кто занимается искусством или любым другим видом творческой деятельности. Это хорошее время для работы с детьми. На самом деле разговоры с родственниками, соседями и ежедневные контакты сегодня будут положительными.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Дом и семья по-прежнему будут в центре вашего внимания на этой неделе, включая ремонт дома. Вероятны семейные разговоры. Сегодня вы можете заняться финансовыми вопросами и обсудить конкретные покупки или крупные расходы. Все хорошо.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Эта неделя будет для вас быстрой и напряженной, поэтому ешьте питательную и поддерживающую пищу. (Эй, вашему телу нужно топливо, чтобы работать!) Теперь вы полны энергии с огненным Марсом в вашем знаке. Кроме того, сегодня Луна в вашем знаке немного улучшает вашу удачу. Ура!

Если твой день рождения сегодня

У актеров Аль Пачино (1940) и Хэнка Азарии (1964), а также у актрисы Рене Зеллвегер, известной по роли Бриджит Джонс (1969) сегодня день рождения. Вас часто неправильно понимают, потому что вы прячете свои самые глубокие мысли. Вы чувствительны, эмоциональны и обладаете высокой интуицией. Когда вы были, вы перфекционист. В этом году вы будете процветать. Вы можете получить повышение, награду. Вы будете признаны за ваши превосходные усилия. Следуйте за своей мечтой, рискуя!