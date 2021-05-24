Ежедневный гороскоп: Понедельник 24 мая 2021

13, 14 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Скорпион ♏

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Несомненно, вы уже чувствуете, что ретроградный Меркурий воздействует на ваш знак, хотя технически он не станет ретроградным до 28 мая. (Символично, что с 16 мая он замедляется). Будьте активны в отношении своих автомобилей и грузовиков, потому что задержки транспортировки являются классикой. Опередите игру.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Чеки по почте будут задерживаться, а финансовые вопросы будут задерживаться из-за ретроградного Меркурия. Это влияние началось и усилится в следующем месяце. Хорошая новость в том, что за это время вы можете быстро завершить старые детали и старые дела.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Многие из вас контактируют с бывшими партнерами и друзьями из прошлого, потому что в вашем знаке будет ретроградный Меркурий. Технически это происходит с 28 мая по 22 июня, но на самом деле его влияние длится с 16 мая по 8 июля. (Этот более длительный период охватывает периоды, когда он замедляется и должен снова догонять.) Удачи!

Рак (21 июня — 22 июля)

Ретроградный Меркурий обычно для большинства из нас что-то вроде гончих из ада. Однако именно этот ретроградный Меркурий на самом деле принесет вам пользу, потому что он поможет вам проводить исследования и изучать прошлое. Вы можете использовать это в своих интересах! (Каждый ретроградный Меркурий отличается, потому что находится в разных знаках.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы, вероятно, уже слышите от старых друзей, а также от членов групп, к которым вы могли принадлежать раньше из-за влияния ретроградного Меркурия. Вы можете использовать это влияние в следующие несколько недель, чтобы переосмыслить будущие цели. Вы могли бы даже воскресить старую цель?

Дева (23 августа — 22 сентября)

В этом месяце в верхней части вашего графика находится ретроградный Меркурий. Фактически, его влияние уже началось, а это значит, что вы можете получать известия от родителей, начальников и авторитетов, которых вы не видели какое-то время. Это может быть возможность для вас?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы — один из знаков, которым действительно может преодолеть разочаровывающее влияние ретроградного Меркурия, потому что именно этот ретроградный Меркурий поможет вам изучать прошлое, особенно историю, а также поможет вам закончить важные статьи или рукописи. Да!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Хотя ретроградный Меркурий вызовет задержки в деловых переговорах, особенно с банками или о совместной собственности, он также может плавно ускорить старые дела из прошлого — например, проблемы со страхованием, которые могут затянуться. Это может быть полезно!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Если этого еще не произошло, вы скоро получите известия от бывших партнеров и старых друзей из прошлого из-за влияния ретроградного Меркурия. Иногда это нервирует. Тем не менее, это может быть возможность для закрытия?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы почувствуете на себе всю тяжесть ретроградного Меркурия на работе или в любой задаче, которую вы перед собой ставите. Ожидайте задержек, путаницы в общении, потерянных документов, пропущенных встреч и дефицита. Справляйтесь как можно лучше, потому что какой у вас выбор?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Многие из вас будут думать, мечтать или контактировать со старым пламенем — сейчас или позже в этом месяце из-за влияния ретроградного Меркурия. Некоторые из вас также будут заниматься старым бизнесом, связанным с детьми и спортом.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Запасите холодильник, потому что у вашего порога могут остановиться родственники. Это потому, что ретроградный Меркурий свяжет вас с членами семьи, которых вы давно не видели. Однако ретроградный Меркурий также поможет вам поработать над домашним ремонтом, которого вы избегали.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Светлана Тома (1947), поэт Иосиф Бродский (1940-1696) и писатель Михаил Шолохов (1905-1984) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Вы остроумны, разговорчивы и отзывчивы. У вас прекрасный аналитический ум, но вы также интуитивны. Благодаря своему воображению вы преуспеваете в искусстве и музыке. По мере того, как этот год меняется, вы преодолеете препятствия и будете продвигаться к реализации своих целей, особенно тех, которые включают обучение. Некоторые из вас тоже будут учить.