Ежедневный Гороскоп. Понедельник 24 февраля 2020

1, 2 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Рыбы ♓

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это идеальный день, чтобы провести время за кулисами. Солнце сегодня танцует с вашим правителем Марсом, что дает вам много энергии, однако, вы вероятно, предпочтете делать что-то в одиночку. Отличный день для исследований.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это бодрящий день! Вы можете быть связаны со старыми друзьями. Вам определенно будет эффективно иметь дело с клубами, группами и организациями, особенно если вы играете руководящую роль, потому что другие готовы делать то, что вы говорите и следовать вашим указаниям.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня у вас будет незабываемая встреча с боссом, родителем или кем-то, кто находится у власти (возможно, в полиции). Это обсуждение будет энергичным. Человек, с которым вы разговариваете, может быть агрессивным или может быть, вы тот, кто готов рассказать все как есть?

Рак (21 июня-22 июля)

Чувство эскапизма сегодня сильно внутри вас, потому что вы хотите сменить обстановку. («Мне нужно уйти от всего этого!») Если вы не можете путешествовать, тогда делайте что-то другое. Будьте туристом в своем городе. Отправляйтесь туда, где никогда не были! Проводите исследования!

Лев (23 июля — 22 августа)

У вас сегодня много энергии и страсти! Нет вопросов. Часть этой страсти сексуальна и кокетлива. (Делайте с этим то, что вы будете делать.) Однако, некоторые из этих высоких энергий проявят себя в дискуссиях об общей собственности, наследовании, налогах и бюрократических проволочках.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Наслаждайтесь оживленной беседой с близким другом или партнером сегодня, потому что такой обмен будет проходить в любом случае. У кого-то из ваших близких может быть сильное мнение о чем-то! Или, может быть, они с энтузиазмом побудят вас сделать что-то?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы многого добьетесь сегодня, потому что вы полны энергии! Если вы на работе или заняты выполнением определенной задачи, у вас есть сильная энергия и чувство цели. Некоторые из вас будут использовать эту энергию для улучшения своего здоровья.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это день вечеринки! Вы человек пятницы в мире понедельника. Наслаждайтесь спортивными мероприятиями, общественными мероприятиями, веселыми встречами с другими, а также игровыми мероприятиями с детьми. Старое пламя снова на картинке для некоторых из вас. (У каждого Скорпиона есть прошлое.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня у вас может быть важная дискуссия с одним из родителей или членом семьи. Если так, то будет живо! Это может быть связано с финансовыми вопросами или расходами или, может быть, стоимостью чего-либо. В это время вы сосредоточены на ремонте дома.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это сильный день для тех из вас, кто занимается продажами, маркетингом, преподаванием, написанием, редактированием и актерским мастерством, потому что вы проявите себя с ясностью и точностью. У вас много умственной энергии, поэтому вы будете убеждать других видеть свой образ мыслей. «Подпишите прямо здесь».

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы полны идей по зарабатыванию денег и многие из вас тоже тратят большие деньги. Это хорошее время, чтобы возродить ваши прежние идеи об увеличении прибыли или зарабатывании большего количества денег, потому что на этот раз они могут просто взлететь!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы будете хорошо работать с другими и многого достигнете. Тем не менее, вы не будете стесняться отстаивать свои права. Вы тоже не отступите. Ищите возможности взять под свой контроль и быть лидером в областях, которые важны для вас.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Любовь Успенская – исполнительница городского романса и русского шансона, которые не могут оставить никого равнодушным, разделяет ваш день рождения сегодня. Вы мотивированы для достижения ваших целей. Вы цените свою дружбу и наслаждаетесь общением с другими. Это будет более расслабленный год для вас. Поскольку ваше взаимодействие с другими людьми будет иметь важное значение, сделайте все возможное, чтобы сотрудничать с другими. Ищите способы быть добрым и полезным. Будьте открыты для взаимодействия с другими, потому что деловые и личные отношения принесут вам пользу.