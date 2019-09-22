Ежедневный гороскоп. Понедельник 23 сентября 2019

24, 25 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рак ♋

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Раке.

Овен (21 марта-19 апреля)

Делайте все возможное, чтобы быть приятным с другими, потому что легко критиковать тех, кто ближе к вам сегодня. Точно так же они могут критиковать вас. Очевидно, это никому не нравится. Придумайте что-нибудь хорошее, чтобы сказать.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Те из вас, кто сегодня на работе, могут расстраиваться из-за кого-то старше или опытнее. Или, возможно, вы чувствуете себя униженным? Не принимайте это всерьез, потому что сегодня у всех возникает соблазн сделать холостой выстрел.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Дети могут быть повышенной ответственностью сегодня. Возможно, расходы на то, чтобы сделать что-то, школьные принадлежности или оплату забавных развлечений, обескураживают? (Почему в конце месяца всегда остается мало денег?)

Рак (21 июня-22 июля)

Будьте добры к семье, особенно к старшим членам семьи сегодня, потому что у вас может возникнуть соблазн быть критичным. Проблема в том, что, как только мы начинаем критиковать других, мы также чувствуем себя униженными. И наоборот, когда вы заставляете кого-то другого чувствовать себя лучше – вы чувствуете себя лучше! Пойди, разберись.

Лев (23 июля — 22 августа)

Не впадайте в негативное мышление сегодня, потому что оно обрушит вас так же, как и всех остальных. Для начала, это факт, что большинство вещей, о которых мы беспокоимся, никогда не происходит. На самом деле беспокойство – это привычка.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ваше финансовое положение может сегодня выглядеть мрачным. Возможно, у вас недостаточно средств для того, чтобы заниматься тем, чем вы хотите заниматься или вам может быть не нравится ваш заработок в целом. В любом случае, это временное темное облако на вашем горизонте. Меркурий – это квадрат Сатурна.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Лучший способ использовать сегодняшнюю энергию – выполнять тяжелую умственную работу или задачи, требующие дисциплины, потому что ваши умственные способности острые, а ваши стандарты высоки. Не останавливайтесь на критике, потому что у всех нас есть недостатки.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы можете многое сделать, если вам нужно что-то исследовать сегодня лично или самостоятельно, потому что ваш ум сосредоточен и, кроме того, вы не пропустите детали. Это плохой день для важных обсуждений или деловых операций. Вместо этого сделайте свою домашнюю работу.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Не позволяйте критике кого-то старшего или более опытного обидеть вас. Не принимайте их близко к сердцу, потому что они знают? Ваша большая сила – ваш оптимистичный взгляд на жизнь. Вот почему вы можете совершать удивительные вещи, которые вы делаете!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это плохой день, чтобы просить разрешения или одобрения у боссов, родителей и VIP-персон, потому что их ответ, скорее всего, будет: «Нет». Зная это заранее, даже не ходите туда. Просто разберитесь с тем, что перед вами и ведите себя сдержанно.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Избегайте спорных дискуссий о политике, религии и национальных проблемах, потому что вы можете найти их сегодня удручающими. Вы хотите сделать мир лучше, и когда вы обнаруживаете маленькие умы, погрязшие в эгоистичных ценностях, это тянет вас вниз. Держитесь подальше от этого сегодня.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы можете быть обеспокоены банковскими операциями, налогами, долгами или ответственностью, которую вы несете за кого-то другого или за его богатство. Вы также можете почувствовать бремя ответственности общей собственности и тому подобное. Не останавливайтесь на этом сегодня. Это на самом деле сказочный год для вас!

Если ваш день рождения сегодня

Сценарист и ведущий Эдвард Радзинский разделяет ваш день рождения сегодня. Вы – оптимист, элегантный и справедливый. У вас есть стиль и чувствительность. Вы хороший судья характера. Это год быстрых действий, перемен и новых возможностей! Ожидайте встретить приключения и стимулирующие ситуации. У вас будут шансы путешествовать и расширять свой мир, а также узнавать новые вещи. Примите изменения. Пусть ваша личная свобода будет вашей целью в этом году.