Ежедневный гороскоп. Понедельник 23 ноября 2020

8, 9 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Рыбы ♓

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Поскольку вы сегодня сочувствуете другим, особенно тем, кому повезло меньше, вы захотите им помочь. Это отличный импульс. Тем не менее, помните, что истинная щедрость — это дать то, что нужно. Не отдавайте ферму.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Обсуждение с партнером или близким другом сегодня будет взаимным. Возможно, вы почувствуете, что можете довериться этому человеку, потому что он с пониманием отнесется к тому, что вы скажете. И вполне вероятно, что это правда.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

С одной стороны, вы можете быть более чувствительными к нюансам и тонким чувствам коллег и людей вокруг вас сегодня. Однако, когда Луна в Рыбах и Меркурий танцуют с Нептуном, вы также можете «потратить» много времени на мечты или потеряться в мире фантазий. Ну что ж.

Рак (21 июня — 22 июля)

Поскольку вы сегодня на связи со своей музой, это прекрасный день для творческих проектов, работы в мире развлечений или индустрии гостеприимства. Вы также почувствуете сочувствие к детям и их потребностям. Между тем романтика будет невероятно соблазнительной.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы чувствуете сочувствие к члену семьи. Если вы можете им чем-то помочь, вы это сделаете. Возможно вам нужно обратиться за сочувствующей поддержкой со стороны члена семьи? Отношения с детьми сейчас хорошие.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Не огорчайтесь, если вы потерялись в мечтах и ​​мире фантазий. Сделать это сегодня несложно. С другой стороны, вы также взаимодействуете со своим воображением и способностью визуализировать, что будет полезно для некоторых из вас. Разговоры будут нежными и отзывчивыми.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Совершая покупки сегодня, вы можете быть склонны переборщить с роскошными вещами, потому что перед ними невозможно устоять. Это может быть что угодно: от элегантных бокалов до бархата или шелковой парчи. Это потому, что сегодня вы подвержены своим фантазиям. (Сохраняйте чеки)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня, когда Меркурий в вашем знаке вместе с прекрасной Венерой, вы будете общительны и дружелюбны со всеми и в частности, вы быстро уловите флюиды других и почувствуете, что они чувствуют. Из-за этого вы можете оказать нежную поддержку тому, кто в этом нуждается.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Теперь вы сильны, Солнце в вашем знаке, а Марс продолжает оказывать вам энергетическую поддержку. Однако сегодня подземные тайны могут заинтриговать вас. Секреты могут раскрыться. У некоторых будет личный флирт или роман. О боже.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Обсуждение с другом или членом группы сегодня будет взаимным, потому что люди быстро понимают, чего хочет или в чем нуждается другой. Вы почувствуете удовлетворение, если сможете помочь благотворительной группе или другу, однако сначала убедитесь, что вы собрали все факты.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Если сегодня вы советуете другим или протянете руку помощи, вы будете мотивированы искренностью и искренним желанием помочь кому-то. Тем не менее, вашему мышлению может не хватать обычной дисциплины, поэтому будьте осторожны. Не будьте бездельником и не обещайте нереалистичных вещей. Держите ноги на земле.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Луна в вашем знаке, а Меркурий танцует с вашим управителем Нептуном. Это определенно все, что касается Рыб! Это означает, что ваш идеализм пробуждается и вы можете больше интересоваться искусством, религией, поэзией, музыкой и духовной стороной жизни.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Антон Богданов, исполнитель роли Антохи в сериале «Реальные пацаны» (1984) и французкий актер Венсан Кассель (1966) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы искатель истины, гуманист и идеалист. Вы импульсивны, игривы, но всегда смелы. Этот год будет более спокойным. Ваш разумный выбор будет заключаться в сотрудничестве с другими, потому что ваши отношения с другими принесут вам пользу, даже в деловых и личных отношениях. Используйте любую возможность проявить доброту и быть полезным.