Ежедневный гороскоп. Понедельник, 23 мая 2022





Оповещение о Луне

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Рыбах.



Овен (21 марта — 19 апреля)

Это прекрасный день, чтобы связаться с повседневными контактами, братьями и сестрами, родственниками и поработать, чтобы свести концы с концами. Люди будут слушать вас, потому что вы энергичны и мотивированы. «Тен-шун!» Пришло время заняться старыми деловыми и финансовыми делами.



Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы начинаете эту неделю сильным и полным сил, потому что ретроградный Меркурий находится в вашем знаке и получает поддержку от огненного Марса. Это означает, что даже если вы завалены ошибками, задержками и путаницей (и людьми из вашего прошлого), сегодня вы авторитетны и уверены в себе.



Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это отличный день для проведения исследований, потому что вы не остановитесь, пока не найдете то, что ищете. (О да, вы будете как собака с костью.) Ищите скрытые ответы и трудные решения старых проблем. Ожидайте успеха или, по крайней мере, хорошего прогресса.



Рак (21 июня — 22 июля)

Ваше взаимодействие с молодыми людьми сегодня будет сильным и энергичным. Вы можете действовать таким образом, или вы можете столкнуться с кем-то, кто действует таким образом. Это отличный день, чтобы пересмотреть прошлые цели и обдумать их актуальность для вашего текущего мира.



Лев (23 июля — 22 августа)

Разговоры с родителями, начальством, учителями и полицией сегодня будут оживленными. Когда другие говорят, они имеют в виду дело. Однако, когда вы говорите, вы также имеете в виду дело! Используйте эту энергию, чтобы закончить то, что осталось незавершенным. Просто сделай это.



Дева (23 августа — 22 сентября)

Это прекрасный день, чтобы учиться и узнавать что-то новое, потому что у вас много умственной энергии. Вы также можете применить это сильное внимание к юридическим вопросам, которые затянулись, или к чему-то, что связано с медицинской ситуацией. Вы добьетесь больших успехов!



Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы можете начать эту неделю с того, что избавитесь от старых дел, связанных с налогами, долгами, вопросами страхования и всего, что связано с общей собственностью — со всеми этими бюрократическими вещами, которые вы пытались игнорировать. Секрет в том, что сегодня будет легко разобраться в этих деталях. Вы будете энергичны и продуктивны!



Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня может состояться острая дискуссия с бывшим партнером или старым другом. Если это так, у вас не будет проблем с отстаиванием своей позиции. Помните, что нельзя говорить ничего, о чем вы потом пожалеете. Примечание: проблемы, связанные с работой, сейчас будут сильно благоприятствовать вам.



Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Засучите рукава и займитесь делом сегодня, потому что вы добьетесь больших успехов на работе или в своей работе, или справитесь с любой задачей, которую хотите выполнить, особенно с той, которую вы откладывали. Это потому, что сегодня вы мотивированы и у вас есть энергия, чтобы усердно работать. Используйте это, чтобы добиться цели!



Козерог (22 декабря — 19 января)

Это идеальный день, чтобы заняться творческими, художественными проектами, к которым вы давно стремились. Теперь вы можете закончить этот шедевр, лоскутное одеяло, расписной стол, рукопись или что-то еще, над чем вы работали. Это потому, что у вас есть страстное желание сделать это сегодня. Сделай это сейчас!



Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы будете воодушевлены тем, как много вы успели сделать, занимаясь ремонтом дома и старыми делами, которые вас беспокоили. Окончательно! Вы снова в деле. Если на диване припарковались старые друзья или родственники – пусть они вам помогут.



Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Групповые обсуждения и беседы с другими людьми сегодня будут динамичными и живыми, потому что вы готовы говорить то, что имеете в виду, и иметь в виду то, что говорите! Это также хорошее время для интеллектуальной деятельности, особенно для изучения прошлого и завершения старых дел.



Если твой день рождения сегодня

Прекрасные актрисы Джоан Коллинз (1933), Мелисса Сюзанн МакБрайд (1965) и Лариса Гузеева (1959), а также режиссер Райан Куглер (1986) отмечают свой день рождения сегодня. Вы трудолюбивый перфекционист с отличными коммуникативными навыками. Тем не менее, вы веселы и добродушны. У тебя хорошее чувство юмора. Добро пожаловать в моменты одиночества в этом году, потому что это год размышлений для вас. Вы можете исследовать свои духовные или религиозные убеждения. По иронии судьбы, ваше время в одиночестве привлечет к вам людей.



