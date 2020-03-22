Ежедневный Гороскоп. Понедельник 23 марта 2020

28, 29 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рыбы ♓

Лунная тревога

Предостережение: избегайте покупок или важных решений с 7:30 до 18:30 сегодня. После этого Луна движется из Рыб в Овен.

Овен (21 марта-19 апреля)

Будьте осторожны сегодня! Ваши амбиции пробуждаются сегодня, и вы можете быть безжалостными в достижении своих целей. Будьте мудры и прислушайтесь к ограничениям Лунной тревоги (см. выше). Сроки это все.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это ужасный день для дискуссий о политике, религии и национальных проблемах по двум причинам: поскольку Марс и Плутон связаны, ситуации могут выйти из-под контроля. Во-вторых, из-за предупреждения о Луне (см. выше) — ничего не будет сделано. Забудьте об этом.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Не ввязывайтесь в споры о совместном имуществе, страховых расчетах и ​​наследстве, потому что это плохой день для этих обсуждений. (см. выше об ограничениях оповещения о Луне.) Отложите эти разговоры на другой день – в идеале на пятницу.

Рак (21 июня-22 июля)

Трудности с партнерами и близкими друзьями прямо возникают сегодня, потому что люди требовательны, настойчивы и нетерпеливы. (не все – но многие.) Поэтому сделайте передышку и сделайте шаг назад. Будьте терпеливы с любимыми и идите вместе, чтобы ладить. Сегодня ничего важного.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы будете усердно работать, чтобы достичь того, чего вы хотите сегодня из-за ваших личных амбиций и накопленной энергии. Тем не менее, большая часть этого дня – оповещение о Луне (см. выше). Поэтому не соглашайтесь ни на что важное. Ограничьте свои расходы на еду, газ и развлечения.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это сложный день. С одной стороны это творческий, игривый день. Тем не менее, есть также влияние, которое делает всех супер агрессивными. Поэтому берегитесь спортивных аварий. Точно так же будьте терпеливы со своими детьми, чтобы избежать его резких припадков и обвалов.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Семейные дискуссии сегодня непросты, потому что люди хотят по-своему. Никто не хочет идти на компромисс, на самом деле, это такой день, когда люди прямо напористы. Поэтому действуйте осторожно. Ограничьте свои расходы на еду, газ и развлечения во время оповещения о Луне.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Избегайте опасных районов сегодня, потому что люди агрессивны и склонны к гневным вспышкам. Кроме того, будьте спокойны и терпеливы в разговорах с соседями, братьями и сестрами и родственниками, чтобы сохранить мир. Большая часть сегодняшнего дня – это Предупреждение о Луне, поэтому избегайте важных решений и покупок.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Споры о деньгах, денежном потоке, заработке или чем-то, что вам принадлежит, могут возникнуть сегодня. Если это так, это может быть жестким «лобовым» столкновением интересов. Тем не менее, большая часть этого дня – Лунная тревога, что означает, что это плохой день для финансовых дискуссий. Будьте умным. Отложите эти разговоры. Не ходите по магазинам.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы можете чувствовать себя агрессивно сегодня, потому что и Марс и Плутон выстроены в линию в вашем знаке, что заставляет вас хотеть взять на себя управление и управлять всем, что происходит вокруг вас. Это поможет вам выполнить тяжелую работу и внести серьезные изменения, но также может сделать вас безжалостным. Примечание: сегодня оповещение о Луне (см. Выше).

Водолей (20 января — 18 февраля)

Кто-то за кулисами может работать против ваших интересов. Помните об этом. Это сложный день, особенно потому, что большую часть дня это оповещение о Луне. (не делайте покупки и избегайте важных решений.) Если вы думаете, что происходит что-то подозрительное – это так.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Будьте тактичны при общении с друзьями и группами сегодня, потому что могут легко возникнуть конфликты эго. (избегайте людей, склонных к насилию.) Не настаивайте на том, чтобы идти своим путем, потому что сегодня есть оповещение Луны. Это плохой день для важных решений, плохой день, чтобы делать покупки.

Если ваш день рождения сегодня

Актёр Николай Серга – известный украинский музыкант, комик и телеведущий, знакомый многим по познавательному телешоу «Орел и решка», разделяет ваш день рождения сегодня. Ваша сильная сторона – ваша способность хорошо общаться. Вы динамичны, импульсивны и трудолюбивы – до совершенства! Этот год будет популярным годом, который способствует дружбе и взаимодействию с клубами и организациями. Вы будете благодарны за красоту и людей в вашем повседневном мире. Важный выбор может возникнуть в этом году.