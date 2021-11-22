Ежедневный гороскоп: понедельник 22 ноября 2021

18, 19 лунный день. Убывающая Луна

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы хотите расширить свой кругозор! Поэтому постарайтесь путешествовать, учиться и узнавать что-то новое в ближайшие четыре недели. Помните: вы первооткрыватель зодиака, поэтому новые рубежи и увлекательные приключения всегда будут вам интересны.

Телец (20 апреля — 20 мая)

В течение следующих четырех недель вы будете напряжены во всем в своей жизни, особенно в романтических отношениях. У вас также будут твердые мнения и чувства по поводу общей собственности и всего, что связано с наследством и чужим богатством.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Раз в год Солнце находится напротив вашего знака в течение четырех недель. Это время настало. Это означает, что на вашей карте Солнце сейчас находится настолько далеко от вас, насколько это возможно в течение всего года, а это означает, что вам нужно больше отдыха и больше сна. Уважайте эту потребность.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы внезапно захотели быть эффективными и продуктивными! Вот почему вы установите для себя высокую планку в течение следующих четырех недель. В свою очередь, вы добьетесь большего, чем обычно, потому что у вас есть мотивация для этого. Мотивация — это все.

Лев (23 июля — 22 августа)

Следующие четыре недели будут для вас веселым и беззаботным временем, поэтому это идеальное время для отпуска. По крайней мере, постарайтесь устроить веселый отпуск на выходных. Наслаждайтесь романтикой, общением, спортивными мероприятиями и веселыми развлечениями с детьми. Ожидайте впереди хороших времен!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Семья и ваша личная жизнь будут в центре вашего внимания в следующие четыре недели. Многие из вас будут больше, чем обычно, связаны с родителями. Вы также будете счастливы дома и расслабляться в знакомой обстановке. Наслаждайтесь!

Весы (23 сентября — 22 октября)

В следующие четыре недели темп ваших дней ускорится, потому что у вас будет плотный график, полный коротких поездок, поручений, встреч, а также более интенсивного чтения, письма и учебы. Ах да, вам будет что сказать и много чего сделать!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваше внимание к деньгам, доходам и денежным потокам станет сильнее в следующие четыре недели. Вы можете искать более высокооплачиваемую работу или способы повысить свой доход или как зарабатывать деньги на стороне. Точно так же многие из вас сделают крупные покупки в это время.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Солнце будет в вашем знаке в течение следующих четырех недель, давая вам возможность подзарядить свои батареи до конца года. Это прекрасная возможность для вас! Вы также привлечете к себе важных людей и благоприятные обстоятельства. Используйте эти благословения в своих интересах.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В следующие четыре недели вы предпочтете работать в одиночку или за кулисами, потому что чувствуете, что находитесь в состоянии неопределенности. Это потому, что ваш личный год подходит к концу, но ваш новый год не начнется еще через месяц. Вы можете использовать это время, чтобы определить цели на предстоящий новый год.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваша популярность возрастет в следующие четыре недели, потому что вы будете больше общаться с друзьями, а также с группами, клубами и организациями. Вы даже можете взять на себя роль лидера в определенной группе. Это также отличное время для определения будущих целей.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Солнце будет находиться наверху вашего графика в течение следующих четырех недель, делая вас привлекательным объектом внимания. Вот почему начальство, родители и VIP-персоны будут восхищаться вами, даже если вы не будете делать ничего особенного. Очевидно, это ваше время, чтобы сделать свой шаг и продвигать свое дело!

Если ваш день рождения сегодня

Певица Ирина Отиева (1958) и певец Виктор Салтыков (1957) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы сильный индивидуалист с уникальными личностными качествами. Вы уверены в себе, полны энтузиазма и практичны. Вы тоже убедительны! Люди восхищаются вашей щедростью и справедливым подходом к вещам. Это был более медленный год, который требовал большей концентрации на ваших самых близких отношениях. Пора разобраться, что делает вас счастливым. Доверяйте своему внутреннему голосу.