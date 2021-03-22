Ежедневный гороскоп. Понедельник 22 марта 2021

9, 10 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Рак ♋

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Солнце и Венера в вашем знаке, что дает вам преимущество. Однако сегодня Луна находится внизу вашей карты, а это значит, что вам хочется спрятаться — совсем чуть-чуть. Вы предпочитаете спать дома в коконе, если это возможно. Вы хотите уединения.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Хотя в последнее время вы играете сдержанно, вам не терпится поговорить с другими, потому что вам есть что сказать. (Вы можете иметь дело с молодыми людьми чаще, чем обычно.) В сегодняшнем разговоре вы будете более склонны доверять своим догадкам, а не логике.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Меркурий в верхней части таблицы позволяет вам комфортно разговаривать с начальниками, родителями, учителями и VIP-персонами. Сегодня Луна находится в вашем Денежном Доме, что привлекает ваше внимание к денежным потокам, доходам и возможным покупкам. Вы отождествляете себя с тем, чем владеете и чувствуете собственничество по этому поводу.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня Луна в вашем знаке, что бывает два дня каждый месяц. Это делает вас более эмоциональным, чем обычно, однако это также немного увеличивает вашу удачу. (Все помогает!) Вы можете по-родительски беспокоиться о ком-то.

Лев (23 июля — 22 августа)

В последнее время вы очень хотите путешествовать и искать приключений и развлечений! Однако сегодня вы хотите вести себя сдержанно и тихо. Фактически, вы предпочтете работать в одиночку или за кулисами. Вы хотите увидеть, в какую сторону дует ветер.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это хороший день для важного разговора с подругой или участником группы. Возможно, если вы поделитесь с этим человеком некоторыми идеями о своих будущих целях, его отзывы помогут вам. Возможно, вы захотите изучить это.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня личные данные о вашей личной жизни стали более общедоступными. Люди замечают вас, и некоторые говорят о вас. Между тем, когда Солнце и Венера находятся напротив вашего знака, вы больше, чем обычно, сосредотачиваетесь на партнерах и близких друзьях.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы хотите вырваться из рутины и заняться чем-то другим. Вам нужна стимуляция. Может, небольшое приключение? Смена обстановки была бы идеальной. Вам также будет интересно пообщаться с людьми из других стран или других культур.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Эта неделя будет веселой. Спортивные мероприятия и мероприятия с детьми могут быть интересным развлечением. Однако сегодня из-за расположения Луны вы испытываете некоторую озабоченность по поводу совместной собственности, вопросов наследования или чего-то, что связано со страхованием. Что есть, то есть.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Поскольку Луна сегодня находится в знаке, противоположном вашему, это означает, что вы должны пойти более чем на полпути, имея дело с другими. Вы должны быть терпимыми, внимательными и отзывчивыми. Если вы так поступите, это будет лучший день и для вас!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Возможно, сегодня вам придется потратить силы и время на работу от имени кого-то другого, возможно, даже не принимая во внимание то, что вы делаете. (Всегда вызов, потому что кто не хочет похвалы за свои усилия?) В любом случае, это именно то, что происходит. Вы не мученик.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня веселый день! Эта неделя начинается с того, что вы пребываете в дерзком, шутливом настроении. Откровенно говоря, вам не очень хочется работать, поэтому некоторые из вас могут пошутить или сократить свой рабочий день. Вы хотите поговорить с другими сейчас, потому что Меркурий в вашем знаке!

Если ваш день рождения сегодня

Певец Валерий Сюткин (1958), актриса Риз Уизерспун (1976) и продюсер Александр Цекало (1961) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы трудолюбивы и часто одновременно занимаетесь разными проектами. У вас есть сильное чувство цели в жизни. Повезло вам! Впереди веселый год! Ожидайте роста популярности и теплых дружеских отношений. Благодарность будет темой, потому что вы будете ценить повседневные радости и красоту вокруг вас. Этот год — время важного выбора. Выбирайте с умом.