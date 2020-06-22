Ежедневный Гороскоп. Понедельник 22 июня 2020

1, 2 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Рак ♋

Лунная тревога

Сегодня нет никаких ограничений для покупок или важных решений. Луна в Раке.

Овен (21 марта-19 апреля)

У вас могут быть некоторые творческие и возможно, идеалистические идеи о вашей семье или вашем доме сегодня. Не разочаровывайтесь, если кто-то старше или кто-то из авторитетных людей подставит вас. Может быть, они просто хотят сделать что-то свое?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы находитесь в контакте со своими творческими вибрациями сегодня, поэтому вы можете проводить время, мечтая или фантазируя о будущем. Между тем кто-то еще может разбудить вас в грубой форме, требуя, чтобы вы видели ситуации, как они это видели с точки зрения политики, религии или национальных проблем.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы можете подумать о покупке чего-то роскошного или экстравагантного сегодня, потому что вы находитесь в желаемом настроении. Тем не менее, может произойти борьба за власть с кем-то еще по поводу общей собственности или совместного финансирования. О, Боже. Это ставит демпфер на вещи. (Действуйте осторожно!)

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Сегодня Солнце, ретроградный Меркурий и Луна – все это в вашем знаке, что может заставить вас испытывать ностальгию по чему-то, особенно из прошлого. Возможно, это относится к любимой книге или любимому месту, которое вы когда-то посещали? Будьте терпеливы с партнерами и близкими друзьями, которые могут противостоять вам в чем-то.

Лев (23 июля — 22 августа)

Многие из вас будут потеряны в мире фантазий сегодня, когда вы думаете о возможных будущих сценариях. (Вы будете разыгрывать роли в своей голове.) Тем не менее, это будет прервано, потому что что-то, связанное с вашим здоровьем, работой или домашним животным, вернет вас к реальности. Там может быть даже борьба за власть?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Обсуждение со старым другом, возможно с женщиной, будет взаимным сегодня. Тем не менее, вы можете быть прерваны вашими детьми или романтическим партнером или ситуацией, которая возвращает вас к суровой реальности. «Стань настоящим!»

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы заметны и именно сегодня, что означает, что люди замечают вас больше, чем обычно. Они почему-то восхищаются вами. И все же, кто-то дома, возможно, член семьи, может проколоть этот момент обожания. (Сейчас так сложно добиться достойной славы.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Что-то о будущем путешествии или успехе в издательстве, законодательстве или медицине, или что-то связанное со СМИ, поразит ваше воображение сегодня. Вы будете наслаждаться этими размышлениями. Избегайте конфронтации с другими по поводу национальности, политики и религии, потому что это будет стрессом.

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Подумайте дважды, прежде чем делиться чем-то с кем-то, потому что ваш идеализм может заставить вас быть настолько щедрым, что вы забудете уважать свои собственные интересы. Ведь вы тоже так считаете. Избегайте эго сражений с кем-то из-за общей собственности.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В этот день вы чувствуете тепло и сочувствие к другим. На самом деле, если вы можете помочь кому-то — вы поможете. Однако вы также столкнетесь с сильным расхождением во мнениях, потому что кто-то не согласен с вами. Возможно, они думают, что вы не реалист?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Хотя вы имеете дело с глупыми ошибками на работе, сегодня вы можете подумать о приятной покупке, которая касается вашего здоровья, вашего питомца или вашей работы. Если так, то кто-то за кадром может не согласиться. (Так было всегда.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Поскольку ваше воображение активировано сегодня и вы на связи со своей музой, это творческий день для вас! Если вы работаете в искусстве или пишете, или работаете с детьми – вы будете продуктивными в игровой и творческой манере. Тем не менее, кто-то могущественный может противостоять вам. Это может быть друг или участник группы.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Наталья Варлей разделяет ваш день рождения сегодня. Это захватывающий год перемен и новых возможностей! Вы столкнетесь с приключениями и стимулирующими ситуациями. Если возможно, изучите возможности путешествовать и расширить свой мир с помощью обучения. Добро пожаловать к изменениям! Пусть ваша личная свобода будет вашей целью в этом году.