Ежедневный гороскоп. Понедельник 21 октября 2019
23, 24 лунный день. Третья четверть
Луна в знаке Рак ♋
Лунная тревога
У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Раке.
Овен (21 марта-19 апреля)
Если вам нужно обсудить с кем-то деликатную тему об общем имуществе или наследовании или о том, как разделить что-то, это идеальный день для этого. Люди будут разумны, справедливы и будут принимать то, что необходимо. Что есть, то есть.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Сегодня вы знаете об обязанностях ваших самых близких отношений и дружбы, и вы счастливы быть частью этих отношений. Вы понимаете компромисс, который необходим обеим сторонам, и вы довольны соглашением. Вы видите, что так все и работает.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Коллеги поддерживают вас сегодня на работе и, наоборот, вы будете поддерживать их. Все, что вы делаете сегодня, будет разумным и сбалансированным. Это также хороший день для принятия решений о вашем здоровье. Вы хотите режим, который вы будете придерживаться какой-то дисциплины.
Рак (21 июня-22 июля)
Роман или заигрывание с кем-то старше может начаться сегодня. Между тем, если вы будете участвовать в творческих проектах, вы увидите, как структура и форма будут сочетаться с эстетикой и внешним видом. Сегодня у вас творческая дисциплина, которая позволяет вам хорошо работать с детьми.
Лев (23 июля — 22 августа)
Какие бы улучшения вы ни вносили сегодня дома, они будут основательными, практичными и в то же время красивыми. Вы также видите, что необходимо, чтобы способствовать счастливым семейным отношениям и вы готовы это исследовать. Это хороший день, чтобы сесть с другими, чтобы узнать, чего они хотят.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Посмотрите вокруг себя, чтобы увидеть, как вы можете сделать вещи более привлекательными и в то же время работать меньше. Это возможно. Обсуждение с кем-то старше или более опытным может дать вам полезные идеи. Почему бы не встать на плечи тех, кто ушел раньше вас?
Весы (23 сентября — 22 октября)
Это отличный день для денег, бизнеса и коммерции, потому что вы видите практические подходы к увеличению вашего богатства, возможно, через искусство и сотрудничество с другими? У вас есть глаз на красоту, и кто-то, вероятно, хочет вашего совета.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Реальность ваших эмоциональных отношений с другими важна для вас сегодня. Это хорошее время, чтобы сесть с любимым человеком и поделиться тем, что вы каждый ожидаете друг от друга. Фактически, все, что вы делаете сегодня, будет сделано с тщательностью и дисциплиной.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Уединение в прекрасном окружении порадует вас сегодня. Вы цените свою собственную компанию и довольны. Вы не будете чувствовать себя одиноким, как раз наоборот, вам будет предоставлена возможность расслабиться и познакомиться с идеями и планами на будущее.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Отношения с кем-то старше или более опытным сегодня теплые и обнадеживающие. Этот человек может научить вас чему-то. В качестве альтернативы, социальные взаимодействия сами по себе будут поучительными. Вы можете реализовать важную цель, которую хотите достичь.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Сегодня вы произведете невероятное впечатление на боссов, родителей и VIP-персон, потому что они видят, что вы дисциплинированы и талантливы. Это также хороший день для дел, потому что вы сосредоточены на практической реальности, особенно на искусстве и красоте.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Сегодня у вас есть дисциплина для изучения и изучения новых идей. Вам также понравится путешествовать. Кстати, это отличный день для составления планов поездок, потому что у вас есть терпение разобраться с деталями бюрократизма, необходимыми для того, чтобы все это произошло.
Если ваш день рождения сегодня
Актриса Елена Санаева и режиссер Никита Михалков разделяют ваш день рождения сегодня. Вы творческий и сострадательный. Вы подходите к жизни с большим энтузиазмом. Служение другим – ваша тема в этом году с точки зрения ответственности как перед семьей, так и перед собой. Поэтому берегите себя, чтобы вы были сильным ресурсом. Инвестируйте в отношения, которые вы цените. Воспользуйтесь своим личным творчеством и увлечениями.
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