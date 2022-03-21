Ежедневный гороскоп: понедельник 21 марта 2022

Оповещение о Луне

19, 20 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Даже если сегодня вы чувствуете себя счастливым и оптимистичным вы можете столкнуться с разногласиями по поводу счетов, общей собственности, налогов, долгов или споров о том, кому что принадлежит. Друг или член группы может бросить вам вызов. Не попадайтесь на удочку. Успокойтесь.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Будьте терпеливы с самыми близкими вам людьми сегодня, потому что что-то неожиданное может поставить вас в тупик. Друг или партнер может выдвинуть необычное требование или каким-то образом удивить вас. У вас также может быть вспыльчивый обмен мнениями с начальником или родителем. Оставайтесь спокойными.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня что-то может прервать вашу рабочую рутину. Это может относиться к спору о философии или ваших взглядах на что-то. Будьте осторожны, потому что могут возникнуть неожиданные проблемы со здоровьем. Между тем, владельцы домашних животных должны следить за своими питомцами сегодня.

Рак (21 июня — 22 июля)

Если вы являетесь родителем, этот день может привести к несчастным случаям для ваших детей. (Независимо от их возраста.) Помните об этом. Спортивные несчастные случаи также могут происходить вместе с внезапным изменением социальных планов. Избегайте споров о совместной ответственности или общей собственности, потому что сегодня люди спорят. Подружись со всеми.

Лев (23 июля — 22 августа)

Делайте все возможное, чтобы сохранить душевное спокойствие сегодня, потому что это поможет вам быть терпеливым с родителями, начальниками, партнерами и близкими друзьями. Вам нужно будет сохранять спокойствие, чтобы избежать спора с кем-то. Мелкая бытовая техника или мелкие поломки дома также могут произойти.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Двигайтесь медленно и осторожно сегодня, потому что этот день для вас слегка подвержен несчастным случаям. Скорее всего, ваш распорядок дня изменится. У вас могут возникнуть разногласия с кем-то, особенно на работе, проблемы со здоровьем или что-то, связанное с домашним животным. Сохраняйте спокойствие и держите глаза открытыми.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Следите за своими деньгами сегодня, потому что вы можете найти деньги или потерять деньги. Точно так же вам, возможно, придется защитить свое имущество от потери, кражи или повреждения. Социальная прогулка может стоить больше, чем вы ожидали. Между тем, следите за своими детьми сегодня.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Луна в вашем знаке, однако расходится с непредсказуемым Ураном и огненным Марсом. Это может спровоцировать внутренние ссоры с партнерами, близкими друзьями или домашними людьми. Поскольку гнев только делает всех несчастными, будьте терпеливы. (Терпение — противоядие от гнева.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Держитесь подальше от споров с другими, особенно ежедневных контактов, потому что это не поможет вашему делу. Возможно, вы увлечены своими убеждениями и хотите убедить других согласиться с вами. Это понятно. Но не принуждайте людей. Ваше волнение по поводу ваших идей может сделать вас склонным к несчастным случаям.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня социальные планы могут измениться, то же самое для спортивных мероприятий и игр с детьми. Следите за своими деньгами и своим имуществом, потому что что-то может повлиять на них. Подумайте, прежде чем действовать, если вы принимаете финансовые решения или совершаете покупки. Остерегайтесь импульсивных покупок. (Сохраняйте чеки.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это классический день для ссоры с начальником, родителем или кем-то из начальства (особенно с женщиной). Вы сейчас очень увлечены Марсом в вашем знаке, к счастью, в вашем знаке также находится прекрасная Венера, которая смягчит вашу агрессивную энергию.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Теперь, когда Меркурий находится в вашем знаке, вы можете отговорить себя от любых трудностей, которые могут возникнуть сегодня, когда речь идет о других, связанных с изменениями в поездках, философскими или религиозными убеждениями или чем-то неприятным, происходящим за кулисами. Держите свое остроумие при себе и все будет хорошо.

Если ваш день рождения сегодня

У министра иностранных дел России Сергея Лаврова (1950) сегодня день рождения. Вы приятны, обаятельны и талантливы. Вы страстный человек, но вы также созерцательны. Хотя вы казались беззаботными, вы не относитесь ко всему легкомысленно. Это прекрасный год, чтобы наслаждаться собой и своими отношениями с другими, потому что у вас есть большой интерес к жизни!