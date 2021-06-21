Ежедневный гороскоп: понедельник 21 июня 2021

11, 12 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Скорпион ♏

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Напоминание о том, что теперь вы переключаетесь на дом и семью, а это значит, что некоторые из вас будут больше общаться с родителями. Вам захочется развлечься дома и сделать свои занятия более привлекательными. Если можете, помогите члену семьи.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Темп ваших дней ускоряется! Не сопротивляйтесь этому. Будьте заняты короткими поездками, поручениями, задачами, встречами, а также проводите больше времени с братьями и сестрами, родственниками и соседями. Ожидайте продолжения чтения, письма и изучения. Вы заняты!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

В следующем месяце вы сосредоточитесь на деньгах, денежном потоке и имуществе. Вы не только попытаетесь увеличить свой заработок, многие из вас потратят деньги на красивые вещи для себя и близких.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы сочувствуете другим. (Сюда входят дети, а также люди, которым повезло меньше в далеких странах.) Вы хотите кому-то помочь и если вы найдете способ сделать это — вы это сделаете. (Даже помощь одному человеку — прекрасная вещь, и ее нельзя сбрасывать со счетов.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы заряжены огненным Марсом в вашем знаке, тем не менее, в течение следующего месяца Солнце прячется на вашей карте, а это значит, что вы будете счастливы занять заднее сиденье. Некоторые из вас будут вовлечены в тайную любовную связь.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы заметили, что вы больше нравитесь другим? Ожидайте, что будете проводить больше времени с творческими, артистичными людьми. На самом деле, вы будете настолько популярны среди окружающих, что друг может стать любовником. (Будьте умны и следите за своей спиной в это время.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Солнце по-прежнему находится на вершине вашего графика! (Это происходит только в год.) Это означает, что вы попали в центр внимания и все восхищаются вами, особенно начальники, родители, учителя и VIP-персоны. Воспользуйтесь этим по максимуму и продвигайте свою повестку дня!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы будете ладить со всеми, потому что Луна в вашем знаке красиво танцует с Венерой и Нептуном. Между тем, у вас растет желание сделать что-нибудь, чтобы расширить свой мир — путешествовать, приключения и возможность узнать что-то новое и захватывающее!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Держите свои карманы открытыми сегодня, потому что к вам могут прийти подарки и вкусности. Между тем, пожалуйста, помните, что предстоящий месяц — прекрасная возможность закончить непонятные детали с наследством, имуществом, налогами и долгами, а также чем угодно, чтобы оформить собственность. Время решает все!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Отношения с близкими сегодня теплые и благосклонные. Фактически, в следующем месяце у вас будет шанс улучшить партнерские отношения и близкую дружбу, потому что вы станете более объективными и сможете лучше видеть свою роль в отношениях с другими людьми.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Рабочий роман может начаться сегодня. Между тем, продолжайте делать все возможное, чтобы в следующие несколько недель стать лучше организованными, потому что это вас порадует. Вы хотите быть эффективными, продуктивными и всегда на высоте! Многие из вас будут увлечены домашним животным больше, чем обычно.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Романтический день! Это удачное время для вас, потому что в следующем месяце у вас будет много возможностей повеселиться, отдохнуть, пообщаться, насладиться спортивными мероприятиями и получить удовольствие в компании детей. Ваш девиз — веселье и удовольствие. Повезло вам!

Если ваш день рождения сегодня

Принц Уильям, герцог Кембриджский (1982), музыкант Виктор Цой (1962-1990) и мэр Москвы Сергей Собянин (1958) родились в этот день. Вы вежливы, отстранены, теплы, чувствительны и дружелюбны. Ваш философский взгляд на жизнь всегда помогает вам увидеть общую картину. Вы хорошо работаете в партнерстве. В этом году произойдут серьезные изменения. Это год, полный приключений и он, вероятно, заставит вас иметь дело со своей материальной реальностью. Помните, что с переменами приходят неожиданные возможности!