Ежедневный гороскоп. Понедельник 21 декабря 2020

7, 8 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Рыбы ♓

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок и принятия важных решений с 2:00 до 10:45 сегодня. После этого Луна переходит из Рыб в Овна.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы начнете замечать изменения в ваших отношениях с друзьями, группами и клубами, к которым вы можете принадлежать. Кроме того, ваше взаимодействие с другими людьми может заставить вас изменить свои цели на будущее. Это захватывающее влияние.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ваши отношения с родителями, начальством, учителями и авторитетными людьми начнут претерпевать серьезные изменения в вашей жизни, начиная с этого момента. (Вы, возможно, уже заметили это?) По сути, вы развиваете большее уважение к определенным авторитетным фигурам и это уважение взаимно.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваше желание исследовать мир, путешествовать и узнавать больше обо всем растет и вы это заметили. Конечно, вы всегда были любопытным человеком, но теперь ваше любопытство набирает силу, потому что вы видите, что оно заставляет вас расширять свой мир.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы цените свою безопасность и это мудрый поступок. В настоящее время вы видите лучшие, более надежные способы обеспечения вашей безопасности сейчас и в будущем. Это хорошо. Это дает ощущение тепла в животе.

Лев (23 июля — 22 августа)

Наверняка вы заметили, что ваши отношения с самыми близкими вам людьми (партнерами, супругами и близкими друзьями) меняются? Для большинства из вас эти отношения углубляются из-за осознания их важности в вашей жизни.

Дева (23 августа — 22 сентября)

У нас есть только одно тело, поэтому важно о нем заботиться. В последнее время и в будущем вы будете больше уважать заботу о своем теле и улучшение своего здоровья. Вы также хотите упростить вещи, чтобы ваша жизнь протекала более гладко.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Происходят тонкие изменения, которые сохранятся надолго. Они относятся к тому, насколько вы цените свое творчество. Они также касаются ваших отношений с детьми и возможно, даже спорта. Это все области, в которых вы выражаете себя.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сейчас для вас все более важны вопросы, связанные с домом и семьей. Вы видите изменения, которые необходимо внести, включая ремонт и возможные переезды. Что бы ни случилось, в конечном итоге вы получите более надежную базу в мире.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В последнее время (и это будет продолжаться в будущем) вы больше задумывались о своем стиле общения с другими. То, как вы говорите, думаете, слушаете, говорите, меняется. Чем больше вы осознанно осознаете это, тем быстрее вы увидите его пользу.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы никогда не забываете о деньгах. В последнее время вы больше думаете о деньгах и о том, что они могут для вас сделать. Отчасти поэтому в следующем году вы станете богаче. Однако вы также будете много работать над увеличением своих активов. «Под лежачий камень вода на течет.»

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваш мир меняется. Возможно, даже ваша внешность меняется. Совершенно уместно подвергнуть сомнению свои ценности и свое жизненное направление, потому что вы отправляетесь в новое путешествие, которое займет от 7 до 8 лет. Это путешествие заново открыть себя.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Различные влияния вызывают растущий интерес к вашему духовному миру. Между тем, оглядываясь вокруг, вы видите, что есть вещи, от которых нужно избавиться, потому что они больше не актуальны и не полезны в вашей жизни. Он может даже включать людей и отношения, которые больше не подходят

Если ваш день рождения сегодня

Актер Владимир Новиков (1951), актер Сэмуэль Л. Джексон (1948) и телеведущая Анфиса Чехова (1977) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы притягательны и драматичны. Вы также идеалист. Вы талантливы и целеустремленны во всем, что делаете. Поскольку вы входите в новый цикл, это означает, что пришло время определить некоторые будущие цели, чтобы определить, чего вы хотите для себя в следующие несколько лет. Будьте уверены в себе и проявляйте физическую энергию, добиваясь того, чего вы хотите. Просто сделайте это!