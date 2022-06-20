Ежедневный гороскоп: Понедельник 20 июня 2022

Оповещение о Луне

20, 21 лунный день. Убывающая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений с 23:00 до 23:55. После этого Луна переходит из Рыб в Овен.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это прекрасный способ начать неделю! Общение с повседневными контактами, братьями, сестрами и родственниками позитивно и оптимистично. Это также прекрасный день для тех из вас, кто занимается продажами, маркетингом, преподаванием, писательством и актерским мастерством, потому что люди будут слушать вас.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это сильный день денег! Ищите способы увеличить свой доход. Обратите внимание на свои идеи по зарабатыванию денег, в частности на идеи, которые вы, возможно, рассматривали ранее, но отбросили. Кто-то из вашего прошлого или кто-то, кто находится за кулисами, может вам помочь.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Фантастический день, чтобы начать неделю! Ваш управитель Меркурий танцует с удачливым Юпитером, поэтому вы сегодня так дружелюбны, позитивны и оптимистичны. Такое отношение привлечет к вам людей. Люди хотят быть в вашем присутствии. Наслаждайтесь болтовней со всеми!

Рак (21 июня — 22 июля)

Это хороший день для серьезных исследований, потому что вы уверены, что найдете то, что ищете. Загляните в прошлое, потому что все, что вы узнаете, может увеличить ваш заработок или сделать вас лучше в глазах других, особенно начальников, родителей и VIP-персон. Вы правите!

Лев (23 июля — 22 августа)

Это сказочный день, чтобы поболтать с другими, потому что люди рады видеть друг друга. Поскольку Меркурий танцует с удачливым Юпитером, групповые ситуации, в частности, будут бурлить энтузиазмом. Наслаждайтесь компанией молодых людей, если это возможно.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня люди сядут и примут к сведению, особенно боссы, родители и VIP-персоны, потому что вы говорите так, будто знаете, о чем говорите. (Довольно часто успех — это видимость успеха.) Не стесняйтесь запустить старую идею на флагштоке, чтобы посмотреть, отдаст ли кто-нибудь приветствие.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это прекрасный день, чтобы учиться и узнавать что-то новое. Это также отличный день для составления планов путешествий. Между тем, ваша способность исследовать социальные сети и возможности публикации просто фантастична. Если вы участвуете в клубе, собрании или конференции — люди будут слушать вас.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это хороший день для финансовых переговоров и подписания важных контрактов. Обсуждение общей собственности, наследства и вопросов страхования пойдет вам на пользу. Не бойтесь мыслить масштабно! Удачный день для поездок по работе.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это отличный день, чтобы поболтать с другими, потому что люди будут рады вас видеть. В частности, отношения с партнерами и близкими друзьями будут теплыми и нежными. Поскольку элемент положительного энтузиазма пронизывает сегодня все, люди восприимчивы к вашим предложениям.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это отличный день, чтобы засучить рукава и погрузиться в работу. Вероятны командировки, связанные с работой. Это идеальное время, чтобы свернуть старые дела и закончить то, что откладывалось в долгий ящик. Встречи и конференции будут положительными. Ваши идеи могут в конечном итоге увеличить ваш доход.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вытащите приложение для знакомств и начните листать, потому что это прекрасный день, чтобы установить контакт с другими и начать новый роман. Сегодня все оптимистичны и позитивны, поэтому это прекрасное время для знакомства с новыми лицами. Отличный день для игр с детьми.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Домашние дела и семейные разговоры сегодня будут позитивными и жизнерадостными. Это хорошее время, чтобы пересмотреть старые идеи, которые у вас были об улучшении или ремонте дома. Это также отличный день для встреч и посиделок дома. Пригласите компанию, чтобы вкусно поесть и выпить!

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Николь Кидман (1967) и ведущий Николай Дроздов (1937) отмечают свой день рождения сегодня. Вы нежны, изобретательны и харизматичны. Люди, как вы. Тем не менее, вы можете быть откровенны! У вас авантюрная душа. Будьте в тонусе в этом году, потому что это время перемен. Познакомьтесь с новыми друзьями, которые могут вам помочь. Будьте открыты для новых идей и новых направлений.