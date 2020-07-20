Ежедневный Гороскоп. Понедельник 20 июля 2020

28, 29, 1 лунный день. Новая Луна

Луна в знаке Рак ♋

Лунная тревога

Избегайте покупок или принятия важных решений с 10:45 до 13:30 сегодня.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это может быть пугающим — иметь дело с авторитетными фигурами сегодня. «Я просто нарезал печень». Правда в том, что между нами и кем-то у власти всегда есть разница, но сегодня мы можем чувствовать себя ошеломленными. Расслабьтесь.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня легко чувствовать себя оторванным от других. Возможно, вы чувствуете, что бессмысленно пытаться поговорить с ними, особенно если этот человек близок вам (например, брат, родственник или сосед). Многие сегодня так чувствуют. К счастью, это краткое влияние.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваша финансовая ситуация сегодня выглядит мрачно. На самом деле, в этом году вы можете извлечь выгоду из богатства других. Например, легко получить кредит или помощь от правительства.

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Обсуждения с партнером или близким другом могут быть трудными сегодня. Это потому, что Солнце находится напротив Сатурна и это создает пропасть между людьми. В некотором смысле, залив всегда есть, но сегодня он кажется подавляющим.

Лев (23 июля — 22 августа)

Не волнуйтесь, если вы чувствуете себя отрезанным от других. Обнадеживающие ситуации сегодня преувеличены. Трудно иметь дело с боссами, учителями, родителями и полицией. Легко чувствовать себя слабым, если встретишь кого-то сильнее, старше или богаче.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Друг или член группы, который старше или опытнее, чем вы, может заставить вас чувствовать себя подавленным сегодня. Но может быть, вы сами решаете, что вы «меньше»? Не поддавайтесь этой идее. Через день или два это чувство исчезнет.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Что бы вы ни пытались сделать сегодня, вы будете чувствовать себя заблокированными обстоятельствами или людьми. Как будто кто-то готов сорвать ваши усилия или остановить вас. С этим ничего не поделаешь. Что есть, то есть. Просто примите это и подождите, пока этот пропуск не наступит через день или два.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это трудный день для общения с учителями, профессорами или людьми из других стран или из других культур. Кажется, существует пропасть, которую трудно преодолеть. Отсутствует понимание или сочувствие. Вы можете чувствовать себя закрытыми кем-то. К счастью, это временно.

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Финансовый стресс вероятен сегодня, потому что трудно добиться сотрудничества с другими. Если вы хотите получить разрешение или полномочия на что-то, ответ будет: «Нет». Это обескураживает. Однако это временная неудача — всего несколько дней.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это трогательный день, чтобы поговорить с другими. Не просите об одолжениях. Не навязывайте свое мнение никому. Имейте в виду, что коммуникация сегодня плохая и она особенно плоха, если вы имеете дело с кем-то, кто находится во власти. Не принимайте это близко к сердцу.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это может быть трудный день на работе, если вы имеете дело с начальниками, руководителями или правительством. Все, что вы пытаетесь сделать, будет заблокировано кем-то или обстоятельствами, которые вас не устраивают. Работайте с тем, что у вас есть.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Дети могут чувствовать, что сегодня они несут повышенную ответственность. (И они могут быть.) Между тем, романтика сегодня жесткая или напряженная. Не принимайте это на свой счет. Вибрации облом для всех видов социальных отношений сегодня. Что есть, то есть.

Если ваш день рождения сегодня

Фигурист и тренер Александр Жулин разделяет ваш день рождения сегодня. У вас стабильная личность. Вы лояльны и серьезно относитесь к своим обязанностям. Отрадно видеть, что ваша тяжелая работа начинает приносить плоды в этом году! Направьте свою энергию и сфокусируйтесь на создании прочного фундамента сейчас и на будущее. Работайте с целью. Физические упражнения будут важны, поэтому вы можете захотеть изучить что-то физическое, что вам нравится делать.