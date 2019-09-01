Ежедневный гороскоп. Понедельник, 2 сентября 2019

3, 4 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Весы ♎

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Весах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Вы находитесь в редкой ситуации, когда вы можете воспользоваться умными идеями и затем найти практическое применение для них. Это не всегда происходит. На самом деле почти никогда. (Мы слишком взволнованы и что-то упускаем.) Но сегодня вы знаете, что делать с новой идеей.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Умные, оригинальные художественные возможности существуют сегодня. К счастью, у вас есть умения, и вы знаете, как применять их на практике. Какая удачная комбинация. Очевидно, боги с вами. Тренируйтесь и исследуйте столько, сколько сможете.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Возможно, вы найдете инновационные способы улучшения дома сегодня или улучшения семейных отношений. Поговорите с кем-то старше или более опытным, чтобы узнать, как сделать это реальностью. (Получить хороший совет из хорошего источника никогда не повредит. Нам нужна вся помощь, которую мы получаем.)

Рак (21 июня-22 июля)

Ваш разум сегодня прыгает повсюду, полный инновационных идей и захватывающих импульсов! К счастью, у вас есть шанс применить одну из этих идей, потому что у вас есть чувство цели, способности и применения. Применение – это ключевое слово. Просто сделайте это.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это день денег! У вас есть умные, инновационные, оригинальные идеи! Другие могут подумать, что вы вне стен или сошли с ума, но вы видите сильный, верный, твердый, практичный способ использовать одну из этих идей. Доверяйте своему мыслительному процессу. Вы знаете, что делаете.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня в вашем знаке все еще много планет, создающих так много энергии. Эта энергия может привести вас туда, куда вы хотите пойти, или повернуть на неправильный съезд на автостраде. Стоп! Сохраните свою энергию и направьте ее в правильном направлении. Вы можете сделать что-нибудь.

Весы (23 сентября — 22 октября)

У вас много креативных идей, просачивающихся на задний план вашего ума. Расставьте приоритеты в своих идеях, потому что другой аспект вас готов привести в действие один из них. Позволь этому произойти. Исследования в любой скрытой области окупятся сегодня.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Кто-то моложе может подстегнуть вас сегодня отличными идеями. («Почему я не подумал об этом?») К счастью, вы будете знать, как ухватить эту идею и использовать ее. Вы видите, что вы можете сделать, и вы готовы попробовать. Не стесняйтесь обращаться за советом к кому-то старше или опытнее.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Обсуждение с боссом, родителем, учителем или авторитетной фигурой удивит вас сегодня. Они могут сказать или сделать то, что вы меньше всего ожидаете и наоборот, ваш ответ может удивить даже вас! Будьте открыты, чтобы увидеть новые способы ведения дел и готовы сделать их реальностью. Почему бы и нет?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Внезапные возможности путешествовать или расширять вашу вселенную существуют сегодня. Прислушайтесь к совету кого-то старше или опытнее, потому что это может принести вам пользу. Вы также можете увидеть способы учиться или узнать что-то новое, потому что сегодня вы достигнете многого.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Внезапная возможность получить финансовую выгоду непосредственно или косвенно через вашего партнера или кого-то еще возникнет сегодня. Кто-то более опытный или пожилой может дать вам совет, особенно о том, как воспользоваться этой возможностью. Никогда не больно слушать.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вас может удивить близкий друг или партнер и это просто здорово. Что бы ни случилось, это откроет вам дорогу. К счастью, вы могли бы найти практические способы обработки нового подхода к чему-то, или кто-то старше или более опытный может руководить вами?

Если ваш день рождения сегодня

Известный российский рокер Егор Бортник, он же Лева Би-2, разделяет ваш день рождения сегодня. Вы заслуживаете доверия, надежны и всегда очаровательны. Вы лидер, который может справиться с властью. Этот год будет более спокойным для вас. Тем не менее, ваши отношения с другими людьми будут важны. Сосредоточьтесь на том, как сотрудничать с другими. Ищите способы быть добрыми и полезными. Деловые и личные отношения принесут вам пользу, так что будьте открыты для взаимодействия с другими.