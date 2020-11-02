Ежедневный гороскоп. Понедельник 2 ноября 2020

17, 18 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Телец ♉

Предупреждение о Луне

После 5:00 сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня понедельник и это хороший день для вас. Вам понравится общаться с другими, потому что люди рады услышать то, что вы говорите. Старые друзья и бывшие партнеры, вернувшиеся в ваш мир, хотят с вами познакомиться. Наслаждайтесь повседневным окружением.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это положительный день для вас с финансовой точки зрения. Возможно, вам удастся привлечь к себе деньги. Возможно, вы увидите способы увеличить свой доход. Многие из вас захотят приобрести красивые вещи или предметы искусства, потому что они вам нравятся. (Вы — коллекционер зодиака.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Луна находится в вашем знаке и получает хороший импульс от прекрасной Венеры. Это делает ваши слова приятными, а также делает привлекательными для вас вкусную еду и напитки. Сядьте с другом за веселым обедом или ужином. Вы также по достоинству оцените красивое окружение.

Рак (21 июня — 22 июля)

Начиная эту неделю, вы можете сделать это в сдержанной манере и работать в одиночку или за кулисами. Вы не против сделать это, потому что вы счастливы в одиночестве, особенно если вы можете находиться в привлекательной, уютной обстановке. Удачного дня!

Лев (23 июля — 22 августа)

Это прекрасный день для общения с друзьями или членами группы, потому что вы чувствуете тепло и дружелюбие и они тоже. Кто-то из вашего прошлого может вернуться на фото. Общий тон сегодня — это признательность и благодарность с вашей стороны. Так говорим все мы.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Деньги сегодня выглядят неплохо. Вы можете привлечь к себе деньги или каким-то образом сумеете заключить выгодную сделку. Делая покупки, вам захочется приобрести красивые вещи для себя и близких. Кто-то может подойти к вам с предложением о чем-то.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вас привлекает что-то другое. Вы хотите приключений и стимуляции! На самом деле, вас также может привлекать «не такой». В любом случае, встряхнитесь немного, чтобы вырваться из рутины.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это хороший день для финансовых переговоров и обсуждения вопросов страхования, наследства и совместного имущества. Новости, секреты или что-то из-за кулис могут в конечном итоге принести вам пользу. Тем временем вы контролируете ситуацию, потому что Солнце находится в вашем знаке.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Луна находится в знаке, который на 180 градусов противоположен вашему знаку, а это означает, что вам нужно быть более сговорчивым, имея дело с другими. Вы не против сделать это сегодня, потому что все согласны и готовы к сотрудничеству. О чем еще вы можете попросить?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы производите потрясающее впечатление на окружающих, потому что готовы работать и в то же время делать свою долю чего-либо. Венера находится на вершине вашего графика, заставляя вас выглядеть очаровательно и героически. Ах да, это выигрышная комбинация!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Используйте любую возможность путешествовать ради удовольствия или делать что-нибудь, что может расширить ваш мир или позволить вам больше исследовать свое окружение. Поговорите с людьми из разных слоев общества. Узнайте о возможностях издательского дела, юриспруденции, медицины и СМИ.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Держите свои карманы открытыми, потому что сегодня к вам придут подарки, лакомства и услуги других людей. Этот день не только полезен для вас с практической и финансовой точек зрения, но и является нежным и страстным! Боже мой!

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Елена Захарова (1975), фигуристка Татьяна Тотьмянина (1981) и поэтесса, певица и композитор Ирина Богушевская (1965) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Вы умны и внимательны к деталям. Вы приветствуете компанию других, когда можете. Прекрасные новости! Это ваше время сбора урожая, когда вы начнете пожинать плоды семян, которые вы посадили за последнее десятилетие. Вы заслужили это время успеха! В результате вы можете получить большее влияние и лидерство во всех отношениях.