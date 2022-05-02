Ежедневный гороскоп: понедельник 2 мая 2022

Оповещение о Луне

2, 3 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 6:00 до 7:00. После этого Луна переходит из Тельца в Близнецов.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня у вас есть сильные чувства по поводу чего-то, поэтому вы хотите поделиться своими взглядами с другими. Вы хотите просветить кого-то и рассказать им, как оно есть. Теперь, когда Венера находится в вашем знаке, вы легко развлечете других своим обаянием! (Примечание: хороший день для покупки сокровищ гардероба.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Совершая покупки сегодня, имейте в виду, что ваши чувства больше, чем обычно, влияют на вас. Вы можете сделать эмоциональный выбор, который непрактичен или даже не полезен для вас.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня ваш правитель Меркурий выровнен с Луной и они оба в вашем знаке. Это вызовет у вас желание общаться с другими. У вас есть потребность быть услышанными. Найдите того, кто искренне заинтересован в том, что вы хотите сказать. (Кто-то симпатизирует вам.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы найдете полезным провести небольшое исследование чего-либо сегодня, работая в одиночку или за кулисами. Вы также можете расследовать что-то, что может привести к какому-то откровению. Секреты могут выйти наружу.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодняшний разговор по душам с другом или членом группы будет для вас значимым. (Вполне вероятно, что это будет иметь значение и для другого человека.) Обсудите свои цели и надежды на будущее, чтобы получить их отзывы, потому что это поможет вам.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Если вам есть что сказать сегодня (а вы это делаете), вы можете быть удивлены тем, как много людей вас услышат. Они могут услышать вас в социальных сетях, или благодаря вашей работе, или из-за того, что вы делаете сегодня, что оказывает далеко идущее влияние на других. Помните об этом, прежде чем говорить.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сильные чувства эскапизма подтолкнут вас сегодня к планированию путешествий или общению с людьми из других культур или других стран. Вы можете изучать или исследовать новые идеи, потому что хотите сделать что-то, чтобы расширить свой мир захватывающим образом.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это сложный день для обсуждения наследства, общей собственности, налогов и долгов с кем-либо, потому что ваше эмоциональное участие будет окрашивать ваши взгляды. Вам будет труднее, чем обычно, быть объективным. Вы даже можете завидовать чужому богатству.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Обсуждения с партнерами и близкими друзьями сегодня будут немного эмоциональными, потому что обе стороны готовы распустить волосы и рассказать все как есть. Что бы ни случилось, вы увидите, что вам нужно делиться идеями с этим человеком и наоборот. (Нам всем нужно говорить и быть услышанными.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Действуйте в соответствии со своим желанием засучить рукава и взяться за дело в какой-либо ситуации, особенно связанной с вашей работой. Если вы сделаете это, результатом будет то, что вы почувствуете удовлетворение. У вас будет чувство награды или достижения после ваших усилий.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы полны творческих идей сегодня, поэтому это продуктивное время для тех, кто работает в мире развлечений или индустрии гостеприимства. Точно так же, если вы занимаетесь спортом, особенно с молодежью, вам будет что сказать.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня могут состояться семейные обсуждения. Наверняка вы чувствуете необходимость заняться ремонтом дома или реализовать какие-то идеи, которые у вас есть, что-то, что вы хотите реализовать в своем доме. Не стесняйтесь говорить и делиться этими планами с членом семьи.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Леонид Каневский (1939) и актриса Кристин Барански (1952) отмечают свой день рождения сегодня. Вы спокойны и уверены в себе. Вы очень усердно работаете, вдобавок к этому у вас есть здравый смысл и практическая оценка вещей. В этом году вы многого добьетесь благодаря тяжелой работе и созиданию как внешне в физическом смысле, так и внутренне в своем внутреннем мире.