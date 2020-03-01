Ежедневный Гороскоп. Понедельник 2 марта 2020

8, 9 лунный день. Первая четверть

Луна в знаке Близнецы ♊

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня вас больше волнуют ваши личные соображения, поэтому вы хотите общаться с другими на уровне «интуиции». Даже случайные разговоры будут иметь эмоциональную глубину для вас. Родственница может сыграть важную роль сегодня.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня легко эмоционально отождествить себя с тем, что у вас есть, что заставит вас чувствовать себя привязанным к чему-то. Возможно, вы обнаружите, что должны защищать себя в области, где вы действительно ничего не поставили на карту.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, что дает вам более сильную потребность принадлежать или относиться к другим. Вы более чувствительны к чувствам и настроениям окружающих вас людей. Вы также можете привлечь к себе удачу!

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня Луна находится в скрытой части вашего графика, что, в свою очередь, заставляет вас чувствовать необходимость уйти и держать свои чувства в секрете. Вот почему вы можете не хотеть общаться с другими.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваш эмоциональный контакт с друзьями важен для вас сегодня. Если вы хотите что-то сказать – скажите это. Кроме того, по любой причине вы можете почувствовать себя более защищающим и поддерживающим друга. Вы можете даже ревновать, если друг уделяет больше внимания кому-то еще.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это любопытно, но сегодня ваша самая интимная и личная жизнь кажется публичной демонстрацией больше, чем обычно. (Whaaat?) Вот почему вам трудно скрыть некоторые факты о себе. Помните об этом на случай, если вам нужно будет контролировать повреждения.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня у вас есть сильное желание избавиться от всего лишнего и изменить свой распорядок дня. В идеале, конечно, вы хотели бы путешествовать. Не упустите шанс узнать что-то новое, потому что это будет вам приятно. Вы также можете встретить новых друзей из другой культуры или другой страны.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня ваши эмоциональные переживания будут более интенсивными, чем обычно. Ситуации будут черно-белыми. Все имеет значение! Точно так же вы можете привлечь кого-то сильного для вас. Помните, что ваша привязанность к чему-либо может вызвать больше проблем, чем оно того стоит.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

С Луной напротив вашего знака сегодня ваше внимание переключится на ваши самые личные отношения, поэтому эти люди будут важны для вас. Кроме того, если у вас есть конфликт с ними, обмен будет эмоциональным! Поэтому остерегайтесь рефлекторных реакций. Оставайтесь спокойными.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вам, возможно, придется ставить интересы или благополучие кого-то другого перед своими собственными. Это только то, что есть. Будьте осторожны, чтобы не критиковать кого-то другого, что будет легко сделать, если вы чувствуете себя ущемленным или проигнорированным.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня трудно скрыть свои чувства от других, потому что вы носите свое сердце на рукаве. Роман будет более эмоциональным и глубоким. На самом деле, отношения с женщинами в целом будут ощущаться сильнее или более вовлеченными. Вы можете чувствовать чрезмерную защиту своих детей.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня у вас будет возможность уединиться где-нибудь в вашем собственном месте, особенно с хорошей едой и напитками. Однако сегодня также хороший день, чтобы взглянуть на ваши чувства и отношение к окружающему вас миру. Вы можете узнать что-то о себе.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Евгений Дятлов, сыгравший Валерия Чкалова в сериале «Чкалов», Николая Дымова в сериалах «Честь самурая», «Улицы разбитых фонарей» и «Зимний Круиз» и Петра Новикова в сериале «Жизнь и судьба» сегодня делится вашим днем ​​рождения. Вы чувствительны и заботливы. Семья и друзья важны для вас и вы держите их близко. В этом году вы завершаете многие вещи, которые начали девять лет назад, отпуская то, что больше не актуально и переходя к чему-то новому и другому. Вы облегчаете свою нагрузку, чтобы подготовиться к новым начинаниям!