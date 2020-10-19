Ежедневный гороскоп. Понедельник 19 октября 2020

3, 4 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Прекрасный день для начала недели! Вам понравится все, что вы делаете, особенно в отношениях с коллегами. Групповые занятия пройдут хорошо. Сегодняшний день может как-то расширить ваш мир, узнав что-то новое или поговорив с людьми из разных культур.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня понедельник, но отличный день для романтики. Это также отличный день для встреч и развлечений с детьми. Как финансовый волшебник Зодиака, вы захотите знать, что это хороший день для финансовых спекуляций. Вы также можете запланировать отпуск! Ура!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это приятное начало недели! Возможно, вы захотите остаться дома, потому что кто хочет работать? Некоторые из вас будут развлекаться дома или устраивать собрания людей. Это не только прекрасное время для семьи, но и хороший день для обсуждения недвижимости.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вам сегодня хорошо и вы цените красоту вашего повседневного окружения. Возможно, это потому, что вы делаете что-то, чтобы украсить то место, где вы находитесь? Короткая поездка по приятным пейзажам вам понравится. Обсуждения с другими людьми теплые и дружеские.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это хороший день для Льва! Вы можете привлечь к себе деньги сегодня или найти способы увеличить свой доход. Одним из этих способов может быть работа с группой или работа с другой страной или с другими культурными интересами? Если вы делаете покупки, вы можете потратить большие деньги.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня прекрасная Венера в вашем знаке танцует с счастливым Юпитером. Это веселое, приятное влияние, поэтому сегодня вам не хочется работать. Вы хотите расслабиться и отдохнуть! Это отличный день для поездки в отпуск или для развлечения с другими людьми.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Прекрасный день! Солнце находится в вашем знаке, что дает вам силы и побуждает идти своим путем. Некоторые из вас сегодня занимаются секретными делами, включая любовные романы и романтические встречи тет-а-тет.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вам понравится болтать с друзьями и общаться с клубами, группами и ассоциациями сегодня, потому что это идеальный день для таких вещей. Люди будут приветливы и отзывчивы. Вы также можете увидеть способ начать достигать поставленных вами целей.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Для большинства людей это положительный день, а это означает, что это также отличный день для вашего знака, чтобы подойти к начальникам, родителям, высокопоставленным лицам и полиции — любому, кто наделен властью. Скорее всего, они будут восприимчивы к тому, что вы скажете. (И это то, что вы хотите.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это прекрасный день для путешествий, даже если это однодневная поездка. Это также отличный день для изучения идей. Те из вас, кто пишет, будут творческими и широкими в своих взглядах. Наслаждайтесь общением с другими людьми, особенно с людьми из других культур.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это хороший день для вас. В частности, это хороший день, чтобы решить, как разделить или поделиться чем-то, например, наследством или чем-то, что нужно сделать для совместного использования! Это еще и сексуальный, страстный день!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Отношения с окружающими сегодня прекрасные. Вам понравится общение с другими людьми один на один или участие в группе. На самом деле люди такие уютные, друг мог бы стать любовником!

Если твой день рождения сегодня

Актриса Вероники Кастро (1952), одна из самых известных в Советском Союзе и в России латиноамериканских актрис, запомнившаяся по главным ролям в мексиканских сериалах «Дикая Роза» и «Богатые тоже плачут», журналист и телеведущая Катя Гордон (1980) и боксер Эвандер Холифилд (1962) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы очаровательны и остроумны. Вы также преданы любимым людям. В этом году вы увидите, что служение другим людям, особенно членам вашей семьи, очень важно. Вот почему вы должны заботиться о себе, чтобы быть сильным ресурсом для себя и других. Оглянитесь вокруг и инвестируйте в отношения, которые вам дороги. Общайтесь с хорошими людьми.