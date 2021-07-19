Ежедневный гороскоп: понедельник 19 июля 2021

9, 10 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Скорпион ♏

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений с 9:00 до 14:30 сегодня. После этого Луна переходит из Скорпиона в Стрельца.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы полны решимости многое сделать сегодня, несмотря на нечеткое влияние предупреждения о Луне (см. выше). Позаботьтесь о бюрократических деталях, связанных с общим имуществом и финансами, но дождитесь окончания Луны, чтобы действовать.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Если вы сегодня будете сотрудничать с другими, этот день будет для вас легче. Между тем, во время оповещения о Луне не соглашайтесь ни на что важное и ни в чем не соглашайтесь. Сделайте все возможное, чтобы облегчить домашнее давление.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вашему вниманию финансовые вопросы, движение денежных средств, доходы и покупки. Обратите внимание на оповещение о Луне сегодня и ограничьте свои расходы едой и бензином. Это творческий день для писателей и тех, кто зарабатывает на жизнь общением.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы наделены властью, потому что Солнце и Меркурий находятся в вашем знаке. Фактически, сегодня во время Лунного оповещения вы будете очень креативны, общительны и дружелюбны с другими. Однако для покупок и финансовых решений — дождитесь окончания предупреждения о Луне.

Лев (23 июля — 22 августа)

У вас высокая энергия, потому что огненный Марс все еще в вашем знаке. К счастью, Венера тоже в вашем знаке и это смягчит вашу агрессивность. Отдыхайте дома сегодня, особенно во время оповещения о Луне.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это дружеская неделя! Наслаждайтесь общением с другими людьми, особенно с молодыми людьми. (Некоторые из вас увлекаются тайным романом.) Сегодня во время оповещения о Луне не давайте обещаний другим и не соглашайтесь ни на что важное, что вас соблазняют сделать.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Родители, начальство, учителя и авторитетные лица продолжают восхищаться вами сейчас, поэтому сейчас самое время сделать свой шаг и добиться того, чего вы хотите. Однако обратите внимание на предупреждение о Луне сегодня и не просите ничего в это время.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Эта неделя начинается с Луны в вашем знаке, что указывает на то, что вы настроены идти за тем, чего хотите. По общему признанию, сегодня есть предупреждение о Луне (см. выше), во время которого вы можете почувствовать себя блуждающим по течению и нерешительным. Ограничьте в это время траты едой и газом.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

После того, как сегодня закончится оповещение о Луне (см. выше), Луна перейдет в ваш знак, и это даст вам небольшое преимущество перед всеми другими знаками. Конечно, это может сделать вас более эмоциональным, чем обычно. Тем не менее, когда Луна находится в вашем знаке (два дня каждый месяц), всегда добивайтесь того, чего хотите.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Помните, что на этой неделе вам нужно больше спать. Это факт. (Это происходит в течение четырех недель один раз в год.) Если вы ведете переговоры сегодня или позже на этой неделе, вы имеете преимущество и это хорошая новость! Однако не обсуждайте и не соглашайтесь ни на что важное во время сегодняшнего оповещения о Луне (см. выше).

Водолей (20 января — 18 февраля)

Эта неделя будет для вас продуктивной! В частности, сегодня начальство, родители, учителя и полиция замечают вас чаще, чем обычно. (Упс. Имейте это в виду.) Вы также должны осознавать ограничения сегодняшнего предупреждения о Луне (см. выше) и не соглашаться ни с чем важным в течение этого времени. Не ходите по магазинам.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Веселая неделя! Тем не менее, вы также стремитесь работать и быть продуктивным. Сегодня вы хотите заняться чем-то другим, чтобы почувствовать стимул! Однако помните об ограничениях оповещения о Луне (см. выше). В это время ограничьте расходы едой и топливом.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Александр Ширвиндт (1934), телеведущая Вера Сотникова (1960) и парикмахер Сергей Зверев (1963) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Несмотря на то, что вы осторожны, горды, настойчивы и мужественны. Многие из вас обладают таинственным очарованием, которое привлекает других. Для вас это год строительства и упорной работы. Вы многого добьетесь. Вы можете буквально строить в физическом смысле. Вы обязательно внесете больше структуры в свой личный мир.