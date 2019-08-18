Ежедневный гороскоп, понедельник 19 августа 2019

18, 19 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Лунная тревога

Сегодня после 10:00 у нас «все чисто», чтобы делать покупки и вести дела. Луна в Овне.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня Луна в вашем знаке, что делает вас шумным и эмоциональным. Играйте в свои карты рядом, чтобы не слишком остро реагировать. Хорошей новостью является то, что когда Луна находится в вашем знаке, вам повезло больше, чем остальным 11 знакам. Это Бонус!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы, возможно, захотите отдохнуть дома или искать уединения в прекрасной обстановке, чтобы вы могли отдышаться и собраться с силами. Это отличный день для семейного обсуждения. Вы можете работать дома и сделать косметический ремонт.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Разговор с подругой может быть важным сегодня. Общаясь с другими, делитесь своими надеждами и мечтами на будущее, чтобы вы могли видеть, что они думают. Их отзывы могут помочь вам по-новому взглянуть на вещи.

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня Луна находится в верхней части вашего графика, что означает, что личные данные о вашей жизни являются общедоступными. (Полезно знать об этом, если вам нужно будет контролировать ущерб.) Возможно, вы откровенно обсудите это с кем-то, кто имеет авторитет – с родителем, учителем, начальником или сотрудником полиции.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сделайте что-то другое сегодня, потому что вы хотите приключений. Нужна некоторая стимуляция! Используйте любой шанс уехать из города, потому что это удовлетворит ваше желание сменить обстановку. Вам понравится узнавать что-то новое.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Позаботьтесь о том, чтобы избежать ненужных подробностей. Пройдите через эту стопку документов, связанных со страховыми вопросами, имуществом, наследством и общим имуществом. Если ничего больше нет, посвятите 15 минут тому, чтобы связать некоторые свободные концы. (Вы будете любить себя за это позже.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Поскольку Луна сегодня находится в знаке, который на 180 градусов противоположен вашему знаку, это означает, что вам нужно идти более на уступки, имея дело с другими. Поэтому будьте любезны, спокойны и полезны при общении с партнерами, близкими друзьями и представителями общественности. Без проблем!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы можете быть связаны с домашним животным больше, чем обычно. Возможно, вы захотите сделать все, что может улучшить ваше собственное здоровье, особенно за счет повышения вашего хорошего самочувствия. Когда мы заболеваем, мы обращаем внимание на свое тело, но разумнее обращать на него внимание, прежде чем заболеть!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это игривый, веселый день! Наслаждайтесь спортивными мероприятиями, пикниками, мероприятиями на свежем воздухе, игривыми развлечениями с детьми, искусством и миром развлечений, а также романтическим общением с вашим главным человеком. Если вы просто решили хорошо провести время сегодня, вы на полпути к этому.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вам понравится возможность отдохнуть дома сегодня. Вы также можете поговорить с мамой или членом семьи. По сути, вы хотите спрятаться где-нибудь, чтобы перекусить. Удачи.

Водолей (20 января — 18 февраля)

В сегодняшней дискуссии с другими людьми вы действительно хотите перейти к некоторым серьезным темам. Вы хотите сумасшедший день. Точнее вы не хотите тратить время на разговоры с людьми, которые скучны и рассказывают о своих детях.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня у вас на уме деньги, поэтому вы думаете о движении денежных средств, доходах, ваших активах и, в основном, о том, что у вас есть. Хорошо знать точно, что у вас есть и что вы должны, потому что когда дело доходит до денег, информация – это сила.

Если ваш день рождения сегодня

Актеры Михаил Башкатов и Владимир Конкин сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Вы смелый и харизматичный. У вас любопытный ум и вам нравится быть в курсе всего. Этот год будет более спокойным для вас. Тем не менее, ваши отношения с другими людьми будут важны. Сосредоточьтесь на том, как сотрудничать с другими. Ищите способы быть добрыми и полезными. Деловые и личные отношения принесут вам пользу, так что будьте открыты для взаимодействия с другими.