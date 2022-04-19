Ежедневный гороскоп. Вторник, 19 апреля 2022

Оповещение о Луне

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

В течение следующих четырех недель вы будете больше сосредоточены на деньгах, доходах и управлении своим имуществом. На самом деле, на тонком уровне вы будете больше думать о своих жизненных ценностях. Другими словами, что действительно важно? Это важно знать.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Солнце входит в ваш знак, где пробудет следующие четыре недели. Это происходит только раз в год, и когда это происходит, это дает вам прекрасный заряд энергии. Это ваш шанс зарядиться энергией до конца года. Это также притягивает к вам людей и благоприятные обстоятельства. Ура!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Поскольку ваш день рождения приближается, это означает, что ваш личный год подходит к концу. Поэтому следующие четыре недели — идеальное время для того, чтобы переосмыслить свое положение и представить, чего вы хотите в будущем. Начните разрабатывать новый путь.

Рак (21 июня — 22 июля)

В течение следующих четырех недель вы будете больше общаться с друзьями, а также участвовать в клубах, группах и организациях. Это идеальное время, чтобы изучить роль, которую эти дружеские отношения и отношения играют в вашей жизни. Помните, ваши друзья — это ваше отражение.

Лев (23 июля — 22 августа)

Солнце будет в верхней части вашего графика в течение следующих четырех недель. Это может произойти только раз в год, и когда это происходит, это символизирует, что вы находитесь в центре внимания. Кроме того, этот прожектор льстит! Люди впечатлены вами, даже если вы не делаете ничего особенного. Хорошее время, чтобы сделать свой шаг.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Делайте все возможное, чтобы расширить свой кругозор в следующие четыре недели. Учитесь, исследуйте новый опыт, знакомьтесь с новыми людьми, путешествуйте и узнавайте новое. Не прячьтесь дома. Наоборот! Выходи и открывай свой мир!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы приближаетесь к страстному четырехнедельному окну! Физические, романтические страсти будут высокими. Вы также будете увлечены другими вещами, включая финансы и совместную собственность. Займитесь делами.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В течение следующих четырех недель Солнце будет находиться напротив вашего знака, что может произойти только раз в год. Поскольку Солнце символизирует вашу энергию, и теперь оно находится настолько далеко от вашего знака, насколько это возможно в течение всего года, вам нужно больше спать. Ищите способы улучшить близкие отношения.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы можете ожидать, что многое сделаете в течение следующих четырех недель, потому что Солнце будет путешествовать по той части вашей карты, которая заставит вас захотеть управлять своей жизнью и изучить свои обязанности и ответственность за свое здоровье. Вам обязательно захочется «собраться».

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваше внимание к развлечениям, общественным мероприятиям, занятиям спортом, детям, веселым прогулкам и отпуску будет сильным в течение следующих четырех недель. «Я не здесь!» Вы хотите повеселиться! Вот почему ваши отношения будут более беззаботными и игривыми.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Дом, семья и личная жизнь будут в центре вашего внимания в ближайшие четыре недели. Многие из вас будут более вовлечены, чем обычно, в общение с родителями. Воспоминания о прошлом всплывут на поверхность вашего разума. Хорошее время для встречи с консультантом.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Темп ваших дней ускорится в следующие четыре недели, потому что вы заняты! У вас есть куда пойти, чем заняться и кого увидеть! Это также отличное время для учебы и обучения. Наслаждайтесь знакомством с новыми лицами и посещением новых мест.

Если твой день рождения сегодня

Актрисы Кейт Хадсон (1979) и Оксана Акиньшина, (1987) отмечают свой день рождения сегодня. Вы влиятельный человек. Вы креативны и обладаете сильным характером. Вы двигаетесь быстро, когда решаете, что знаете, чего хотите. Вы также являетесь духовным человеком. Отдыхать в этом году нормально. Он будет более медленным. Сосредоточьтесь на близких отношениях, чтобы узнать, что действительно приносит вам пользу.