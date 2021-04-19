Ежедневный гороскоп: понедельник 19 апреля 2021 года

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня хочется уединиться дома или спрятаться в особенном месте. (Многие предпочтут расслабиться дома в знакомой обстановке.) По сути, вы хотите погрузиться в свои мысли и изучить свое отношение и чувства к чему-либо.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня ваше общение с другими людьми становится более эмоциональным. Вы захотите настоящих эмоций, а не поверхностной, вежливой болтовни, когда вы разговариваете с другими.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Поскольку вы сегодня отождествляете себя со своими вещами, вы можете почувствовать привязанность к чему-то и не захотите отдавать это кому-то. Будьте осторожны, тратя деньги, потому что вы можете отправиться в расточительный поход по магазинам.

Рак (21 июня — 22 июля)

Большую часть этого дня ваш управитель Луна находится в вашем знаке Рака. (Это происходит в течение двух дней каждый месяц.) Когда это происходит, это имеет тенденцию усиливать ваши чувства, а это означает, что вы должны внимательно относиться к своей реакции на других.

Лев (23 июля — 22 августа)

Не волнуйтесь, если вам хочется спрятаться от повседневной суеты, потому что это имеет смысл. Сегодня Луна скрывается в вашей карте, и вы хотите сделать то же самое. Примите это и наслаждайтесь одиночеством. Добро пожаловать в тишину и покой, чтобы глубоко задуматься.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня для вас важны эмоциональные связи с друзьями и членами групп. Вы хотите установить контакт с другими и почувствовать некую связь или взаимное родство. Вот почему вы можете защищать кого-то другого. Хороший день, чтобы обсудить общие цели.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Два дня в месяц Луна находится наверху вашей карты. Сегодня один из тех дней. Это приводит к тому, что некоторые личные данные о вашей частной жизни становятся достоянием общественности. Вы также можете помочь кому-то по работе или через связь с начальником.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня сильны чувства эскапизма, поэтому вы хотите «уйти от всего этого». Вы хотите вырваться из рутины и почувствовать стимул заниматься чем-то другим! Вы хотите узнавать что-то новое или искать приключений и возможности познакомиться с интересными людьми.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы начинаете эту неделю и ваши чувства очень сильны. Может быть, конкретная ситуация спровоцирует вас или, может быть, вы привлечете в свой мир кого-то, кто неравнодушен?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Большую часть этого дня Луна находится напротив вашего знака, что означает, что вы сосредоточены на личных близких отношениях. Если у вас есть трудности с этим человеком, эти трудности будут сильными и эмоциональными. Сильный намек: ваш лучший шанс на успех — это быть любезным и готовым к компромиссу.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вам, возможно, придется поставить свои желания и потребности на второй план по сравнению с желаниями и потребностями к кому-то еще, потому что сегодня: сильный акцент на служении другим. Вы не великомученик. Вы просто делаете правильные вещи.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы человек выходного дня, попавший в мир будней. Вы хотите играть! Вы хотите свободы. Многие из вас будут сегодня чувствовать заботу о романтических партнерах.

Если ваш день рождения сегодня

Теннисистка Мария Шарапова, актриса Оксана Акиньшина, скелетонист Александр Третьяков, актриса Наталья Еприкян, актер Сергей Баталов, рок-музыкант Сергей Скачков сегодня разделяют ваш день рождения. Вы креативны, предприимчивы, талантливы и изобретательны. Вы любите сложные задачи и всегда готовы встать у руля. У вас также отличная деловая смекалка. Это год новых начинаний и новых стартов для вас, и это именно то, что вы любите! Избавьтесь от следов прошлого года и приготовьтесь начать новый цикл.