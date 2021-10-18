18.10.2021
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Гороскоп

Ежедневный гороскоп: Понедельник 18 октября 2021

12, 13 лунный день. Растущая Луна

Предупреждение о Луне

После 3:15 сегодня нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Овне,

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это фантастический день, потому что ваш правитель Марс танцует с счастливым Юпитером, что чудесным образом повышает вашу энергию! Для начала вы привлечете к себе положительных людей. Обсуждения с другими определенно принесут вам пользу. Это веселый, бодрый день!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня легко усердно работать и многого добиваться. Путешествие, связанное с работой, может быть на картинке. Общение с зарубежными странами и людьми из других культур принесет вам пользу. Что бы вы ни делали, вы расширите свой кругозор в хорошем смысле!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это чудесный день для общения! Это идеальный день для отпуска. Принимайте приглашения на светские мероприятия, спортивные мероприятия и мероприятия с детьми. Это также отличный день для тех, кто работает в сфере искусства, индустрии развлечений или индустрии гостеприимства.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня ваши усилия по благоустройству дома принесут плоды. Вы можете сделать что-нибудь, чтобы расширить место проживания, или вы можете расставить мебель и создать для себя лучшее жилое пространство. Точно так же отношения с членами семьи будут оптимистичными и взаимовыгодными.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваше общение с другими людьми сегодня будет сильным и позитивным, поэтому вы будете успешны в общении с другими или в обучении, написании действии или редактировании. Другими словами, какой бы способ общения вы ни выбрали, это будет для вас положительным опытом. Наслаждайтесь короткой поездкой!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это отличный день для бизнеса и коммерции. Доверьтесь своей способности увеличить свой доход или найти более высокооплачиваемую работу. Что бы вы ни делали, это может привлечь к вам активы или даже деньги. Также могут иметь место поездки, связанные с работой. Вы готовы работать, чтобы зарабатывать деньги сегодня!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это чудесный день для вас, потому что Солнце, Меркурий и Марс находятся в Весах. Кроме того, Марс танцует с удачливым денежным мешком Юпитером! Это вселяет в вас оптимизм, уверенность и желание работать над улучшением своей жизни любым возможным способом.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это хороший день; однако вы предпочтете наслаждаться своими удовольствиями в уединении. («Разве это не хорошо?») Возможно, вы будете работать в одиночку или за кулисами? Тем не менее, вы будете испытывать сильное чувство благополучия и счастья — в частном порядке.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это популярный день для вас! Ваше общение с друзьями, группами, классами или крупными конференциями будет для вас приятным опытом, потому что вы будете усердно работать, чтобы эти взаимодействия увенчались успехом. Плюс ваш энтузиазм привлекает.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы производите невероятное впечатление на начальников, родителей, учителей и VIP-персон (включая полицию), потому что другие видят вас трудолюбивым, энергичным и успешным. (Даже если вы так себя не видите.) Потому что звезды дают вам преимущество сегодня — используйте его! Добивайтесь того, чего хотите.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Любое путешествие доставит вам удовольствие сегодня, потому что, по сути, вы хотите что-то сделать, чтобы расширить свой кругозор и свой опыт в мире. Если вы не можете путешествовать, вам понравится учиться и узнавать что-то новое. Вам также понравится компания людей из других культур и разных стран.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Деловая и коммерческая деятельность принесет вам пользу сегодня. В частности, у вас будет преимущество при общении с другими людьми в отношении совместной собственности, получения ссуды или ипотеки или при работе с банками, потому что двери для вас откроются!

Если ваш день рождения сегодня

Актер Сергей Безруков (1973) и певица Светлана Лобода (1982) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. У вас сильная воля и уверенность в себе, что повышает ваши творческие способности. Вы также отлично решаете проблемы. Ваша тема в этом году — служение другим, особенно своей семье. Чтобы помочь другим, вы сначала должны помочь себе, поэтому вы можете изучить возможность преобразования или инициировать позитивные изменения внутри себя.

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