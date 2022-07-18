Ежедневный гороскоп: понедельник 18 июля 2022

Оповещение о Луне

19, 20 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня после 7:30 утра сегодня нет ограничений на покупки или принятие важных решений. После этого Луна переходит из Рыб в Овен.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Семейные обсуждения могут быть трудными сегодня. Кто-то может настаивать на своем. Они могут использовать уловки и возможное предательство. Будьте умнее и не позволяйте никому надуть вас сегодня. Оставайтесь сильным.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня люди могут быть одержимы идеей. Вы можете столкнуться с кем-то подобным, особенно с родственником, братом, сестрой или даже соседом, который похож на застрявший компакт-диск. Они просто не сдаются! Избегайте этой ситуации, если можете.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Будьте осторожны с финансовыми переговорами сегодня. Кто-то попытается быть очень убедительным. (Возможно, этим человеком являетесь вы.) Не уступайте только потому, что кто-то настойчив. Вам не нужно сдаваться. Вместо этого уходите от этого обсуждения.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы стойкий человек, который никогда не сдается. Вообще говоря, это положительное качество, которое может сослужить вам хорошую службу. Однако сегодня Меркурий находится в вашем знаке в оппозиции к Плутону, а это значит, что вы можете не знать, когда остановиться. Вы можете быть одержимы чем-то, исключая все остальное.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня многие люди одержимы определенной идеей, потому что Меркурий находится в оппозиции к Плутону. Однако этот конкретный планетарный аспект может помочь вам, если вы занимаетесь исследованиями. Если вы ищете ответы, вы не сдадитесь!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это популярное время для вас и многие из вас наслаждаются теплыми дружескими отношениями, а также более активным взаимодействием с группами. Будьте осторожны сегодня, чтобы не оттолкнуть других, потому что вы одержимы идеей. Будьте благоразумны.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Разговоры с родителями, начальством и полицией сегодня будут трудными, потому что вы можете столкнуться с интеллектуальным конфликтом воли. Этот конфликт будет сильным и может быть просто игрой за власть. Будьте осторожны с чьими-то попытками убедить вас согласиться с ними. Стойте в своей собственной силе.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы можете столкнуться со всеми видами пропаганды и идеологической обработки в социальных сетях или лично. Очень вероятно, что будут попытки изменить свой образ мыслей и проглотить чужие взгляды — крючок, леску и грузило. Вы не должны делать это, не так ли? Думайте сами.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Дискуссии о совместном имуществе, долгах или наследстве сегодня могут стать подавляющими, потому что кто-то слишком настойчив. В качестве альтернативы, кто-то может быть хитрым и скрывать от вас факты. Убедитесь, что вы знаете, что происходит. Не поддавайтесь давлению.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Обсуждения с партнерами и близкими друзьями сегодня будут трудными. Тем не менее, вы справитесь с этим, если будете стоять на своем и не позволите кому-то задавить вас в устной форме. Может быть, они одержимы какой-то идеей? Они могут использовать любые средства, чтобы убедить вас. (Вот ваша первая подсказка.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня может быть трудно иметь дело с коллегами, потому что кто-то может быть зациклен на определенной идее или убежден, что его путь правильный. С другой стороны, то же самое влияние может быть применено к интенсивной умственной работе для достижения чего-то.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Обсуждения с романтическими партнерами сегодня будут трудными. (Нет никого настолько глухого, как те, кто носит наушники.) Сегодня люди захвачены своими собственными взглядами до такой степени, что хотят настаивать на том, чтобы другие соглашались с ними. Вы можете столкнуться с таким мышлением. Не поддавайтесь влиянию.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Любовь Казарновская (1956) отмечает свой день рождения сегодня. Вы практичны, изобретательны и решительны. У вас сильная внутренняя сила, а значит, вы можете быть как нежным, так и агрессивным. Вы ненавидите скучать. В этом году вы построите что-то физическое (в буквальном смысле) или построите внутренние структуры внутри себя, чтобы создать прочную основу в своей жизни.