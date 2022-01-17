Ежедневный гороскоп: понедельник 17 января 2022

Оповещение о Луне

15, 16 лунный день. Растущая Луна

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 18:30 до 23:15 . Пик полнолуния в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодняшнее полнолуние заставит вас чувствовать себя разрывающимся между требованиями дома и семьи и требованиями вашей карьеры. Это случается с вами раз в год. В это конкретное Полнолуние вы не можете игнорировать свою репутацию и карьеру.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете, потому что этот день слегка подвержен несчастным случаям из-за энергии Полнолуния. Конечно, несчастного случая быть не должно, но в полнолуние у людей обостряются эмоции и это может отвлекать.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Споры о совместном имуществе, наследстве, страховании и обо всем, что находится в совместной собственности, могут сегодня достичь апогея. Или разница в ценностях между вами и кем-то еще может стать критической. В этом случае вам, возможно, придется согласиться или не согласиться.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня полнолуние в вашем знаке. (Это единственное Полнолуние в вашем знаке за весь год.) Естественно, вы будете чувствовать себя более эмоциональным и более реактивным, имея дело с другими. Поэтому знайте об этом. Смягчите риторику. Не слишком остро реагируйте. Будьте крутым.

Лев (23 июля — 22 августа)

Проблемы с коллегами сегодня могут быть болезненными. Люди готовы лаять друг на друга, потому что у них есть сильная реакция на все, что происходит. Вы вероятно сможете держать ситуацию под контролем, потому что это конкретное Полнолуние «прячется» в вашей карте.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодняшнее полнолуние может вызвать напряженность между вами и другом или между вами и группой. Имейте в виду, что это Полнолуние является кульминацией предыдущих раздражителей. После того, как он достигнет пика, все станет решенным, уменьшенным или управляемым.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня полнолуние находится в верхней части вашего графика, что означает, что некоторые проблемы могут привлечь к вам внимание. Вы почему-то выделяетесь. В частности, начальство, родители и полиция будут замечать вас чаще, чем обычно. Это может быть потому, что вы ссоритесь с кем-то.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Поскольку этот день для вас слегка подвержен несчастным случаям, помните обо всем, что вы говорите и делаете, чтобы у вас не было сожалений. Это плохой день для дебатов и споров на спорные темы, такие как политика, религия и национальные проблемы. Оставайтесь спокойными. Слушайте других.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня могут возникнуть финансовые проблемы. Это могут быть споры о наследстве или о чем-то, чем вы владеете совместно с кем-то еще. Это может быть спор о совместных расходах? Или долг? К счастью, после того, как сегодня наступит Полнолуние, все разрешится.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня происходит единственное Полнолуние напротив вашего знака в течение всего года, поэтому у вас могут возникнуть проблемы в отношениях с партнерами и близкими друзьями. Люди более эмоциональны во время полнолуния и слишком много эмоций может затуманить логику и рассуждения.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Не волнуйтесь, если ваша эффективность сегодня пострадает или вам будет трудно общаться с коллегами. Вы можете списать это на Полнолуние. К счастью, это кратковременное воздействие, которое длится около 48 часов. Сохраняйте спокойствие и не реагируйте слишком остро.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Попытайтесь сотрудничать с детьми, друзьями и группами к которым вы принадлежите в это время, потому что это те самые области, которые могут быть обеспокоены энергией Полнолуния. Это волнение утихнет после пика Полнолуния. Терпение — ваш лучший союзник.

Если ваш день рождения сегодня

Композитор, певец и музыкант Игорь Николаев (1960), писатель-сатирик Семену Альтов (1945) и певец Митя Фомин (1974) сегодня отмечают день рождения. Вы идеалист, которого вдохновляют высокие цели. Вы трудолюбивы и настойчивы в достижении своих целей. Независимо от того, как вы себя чувствуете, вы кажетесь уверенным и оптимистичным. Служение другим и личные обязанности станут вашей темой в этом году. Позаботьтесь о себе, чтобы вы могли помочь другим.