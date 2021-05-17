Ежедневный гороскоп: Понедельник 17 мая 2021 года

6, 7 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Рак ♋

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений до 6:00 сегодня. После этого Луна переходит из Рака во Льва.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня необходимо сосредоточить внимание на двух областях: первая — это поиск новых источников дохода. Ищите возможности узнать, где и как можно заработать? Ваше второе соображение таково: видите ли вы новое применение тому, что у вас уже есть?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня идеальный день, чтобы спросить себя, какие части вашей жизни нужно изменить? Как можно изменить к лучшему — особенно внешность? Какое впечатление вы производите на других? Ваш стиль?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня понедельник и это также идеальный день для самоанализа. Найдите минутку, чтобы заглянуть внутрь себя, чтобы узнать, что вас движет? Что для вас важно? Если бы вам пришлось назвать четыре вещи, на которых вы действительно должны сосредоточиться в своей жизни — на чем они?

Рак (21 июня — 22 июля)

В сегодняшних обсуждениях с друзьями или группами вы выразите себя убедительно и произведете сильное впечатление. Поверьте мне, когда я говорю, что вы будете незабываемыми! Отчасти это потому, что вы хотите добиться цели и готовы к этому.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня понедельник и вы хотите знать, куда вы направляетесь. На самом деле, это идеальный день, чтобы заглянуть внутрь себя и узнать, что вас мотивирует? Чего вы ищете в жизни и какие изменения вам следует внести, чтобы двигаться в том направлении, в котором вы хотите двигаться? Есть идеи?

Дева (23 августа — 22 сентября)

«Пытливые умы хотят знать». Сегодня вы хотите исследовать большие идеи и, в частности, подтекст больших идей. Какие вопросы стоят за большими вопросами? Это отличный день для учебы. Это также хороший день для изучения различных систем верований и религий.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы будете продуктивны сегодня, потому что Солнце в одном из ваших Денежных Домов танцует с Плутоном, а это означает, что вы хотите разобраться в чем-то, особенно в вопросах наследства, страхования или совместного имущества.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы можете привлечь к себе кого-то сильного. Вот почему ваши разговоры с другими будут незабываемыми. Однако, в свою очередь, вы также будете настойчивы, так что будет либо противостояние, либо взаимосогласованное сотрудничество.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Госпожа Удача улыбается вам, потому что это идеальный способ начать неделю! Вы хотите быть продуктивным в том, что вы делаете, даже до такой степени, что вам нужно оторвать что-то до самого начала, чтобы вы могли построить это снова лучше. Да, это касается и вашего здоровья.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Если вы работаете над творческими проектами, вы можете увидеть, как добавить что-то новое, потому что вы хотите перейти к мелочам, а затем отступить и увидеть общую картину. Это также отличный день, чтобы попрактиковаться и отточить технику в спорте или искусстве. Хороший день для обучения детей.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это день, когда нужно улучшить место, где вы живете, что может включать сантехнику, переработку вторсырья, вывоз мусора или ванные комнаты. Возможно, вы захотите изменить то, как что-то делается, потому что вы видите лучший и более эффективный способ получения желаемых результатов.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Беседы с другими людьми сегодня будут убедительными и прямыми, потому что вы так убедительны! Точно так же вы можете привлечь к себе убедительных людей.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Сергей Ершов (1967) сыграл роль Сергея Ивановича Оборина в сериале «Реальные пацаны» и актриса Екатерина Редникова (1973) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы заботливый, обаятельный и вдумчивый человек. Вы полезны другим, но при этом независимы. У вас есть сосредоточенность, самодисциплина и твердое мнение. На этом этапе своей жизни вы видите, что должны отпустить вещи, которые больше не являются полезными или значимыми. Оглянитесь. Время уменьшать размер!