Ежедневный Гороскоп. Понедельник 17 февраля 2020

23, 24 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня идеальный день для мечтаний о вашем будущем. Какие возможные приключения ждут вас? Как вы можете размешать горшок, чтобы сделать что-то захватывающее? Путешествуйте в далекие места с возможностью познакомиться с новыми людьми, узнать что-то новое и увидеть новые места, которые вас интригуют!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы финансовый волшебник зодиака. Сегодня вы обдумываете идеи о совместной собственности, завещаниях, наследствах, налогах и долгах. Вы испытываете искреннюю заботу о других сегодня тем не менее, вы также должны разобраться со своим собственным бизнесом.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Луна находится напротив вашего знака. (Это происходит в течение двух дней каждый месяц.) Когда это происходит, это увеличивает вашу концентрацию на близких друзьях и партнерах, плюс, это означает, что вам приходится идти более на уступки, имея дело с другими. Вы можете сделать это.

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня определенные вопросы на работе будут иметь значение для вас. Вы беспокоитесь. Может быть, вы заботитесь о коллеге, потому что вы чувствуете заботу о других сегодня? (Эта проблема может также относиться к домашнему животному.) Или, возможно, вы сосредоточены на организации своего собственного мира?

Лев (23 июля — 22 августа)

Это прекрасный день! Трудно начать свою неделю в рабочем режиме, потому что вы бы предпочли играть или что еще лучше, быть где-нибудь в отпуске. Общайтесь широко. Наслаждайтесь обществом других, особенно детей. Романтика будет мистической.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Хотя на этой неделе вы будете усердно работать и веселиться – сегодня вы сосредоточены на доме, семье и родственнице. Важная дискуссия может состояться. Кроме того, вам лично будет предоставлена ​​возможность отдыха в домашних условиях.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это прекрасный способ начать свою неделю! Венера напротив вашего знака гарантирует теплые отношения с теми, кто вам ближе всего. Расположение Солнца побуждает вас быть игривым и веселым. (Старое пламя может вернуться в ваш мир.) Сегодня вы стремитесь общаться с кем-то, чтобы поделиться идеей.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Деньги у вас на уме сегодня. Это хорошо, потому что за последний год многие из вас стали богаче, а это значит, что вам нужно знать, как правильно распоряжаться деньгами, чтобы они работали на вас и облегчали вашу жизнь.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Луна в вашем знаке. (Это ваш знак в течение двух дней каждый месяц – то же самое для остальных из нас.) Когда это происходит, это делает вас более эмоциональным, чем обычно и, безусловно, более заботливым для других. Это также может немного повысить вашу удачу!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы чувствуете себя сдержанным сегодня и предпочтете уйти в отставку или спрятаться где-нибудь. Уединение в приятной обстановке порадует вас. Вам понравится отдыхать дома и изучать идеи косметического ремонта. На этой неделе у вас будет много энергии, потому что в вашем знаке огненный Марс!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Взаимодействие с подругой будет важно для вас сегодня. Это обсуждение может включать изучение будущих целей. Вы можете открыть для себя новую цель или решить изменить или изменить существующую цель. Возможно, это потому, что люди из прошлого снова вернулись в ваш мир?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это любопытный способ начать свою неделю. Одно небесное влияние заставляет вас прятаться и работать в одиночку или за кулисами. Тем не менее, другое влияние указывает на то, что вы высокий и именно сегодня. Люди замечают вас! На самом деле, они говорят о тебе.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Денис Майданов разделяет ваш день рождения сегодня. Вы в приподнятом настроении и иногда можете считать себя эксцентричным. Тем не менее, лично вы сосредоточены. Вы выбираете, что хотите сделать. Это год перемен, новых возможностей! Ожидайте приключений и стимулирующих ситуаций. Воспользуйтесь каждым шансом путешествовать и расширять свой мир, изучая новые вещи. Примите перемены! Пусть ваша личная свобода будет вашей целью в этом году.