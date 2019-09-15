Ежедневный гороскоп. Понедельник 16 сентября 2019

17, 18 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Овне.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня смешанные благословения для вашего знака. С одной стороны, поскольку Луна находится в вашем знаке, у вас есть преимущество перед всеми остальными знаками с точки зрения удачи и успеха. Тем не менее, Луна находится в противоречии с Сатурном, что означает, что отношения с авторитетными фигурами – родителями и боссами – опасны. К сожалению.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Не увлекайтесь дискуссиями о политике, религии или национальных проблемах сегодня, потому что они будут подавлять вас или заставлять вас чувствовать себя обделенными. Они не приносят никакой пользы, поэтому избегайте их. Планы путешествий сегодня могут быть немного обременительными. Не принимайте это близко к сердцу.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы можете быть разочарованы в дискуссии о том, как разделить или поделиться чем-то. Или, возможно, вы чувствуете, что не получаете свою справедливую долю чего-то? Просто отпустите, потому что это плохой день для этих обсуждений.

Рак (21 июня-22 июля)

Ваш обмен с партнерами, родителями и близкими друзьями может быть трудным сегодня. На самом деле, может произойти что-то, что вас обескураживает, или, что еще хуже, заставляет вас чувствовать себя обделенным и одиноким. Ваши чувства обижены. Это нормально – многие люди сегодня так думают.

Лев (23 июля — 22 августа)

Делайте все возможное, чтобы оставаться в позитивном настроении, даже если вы чувствуете себя оскорбленным чем-то в СМИ или чем-то, что кто-то говорит, особенно если они из другой культуры. Не принимай это на свой счет. Это просто мимолетное темное облако на вашем горизонте.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы определенно можете быть разочарованы в вашей справедливой доле чего-то. Что бы ни происходило, вы почувствуете, что вас не заметили или не получили достаточного уважения. На самом деле, миллионы сегодня так себя чувствуют.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Отношения с близкими друзьями и партнерами и возможно, с родителями, сегодня могут быть напряженными. Вы можете быть обескуражены чьими-то комментариями? Вы также можете чувствовать себя обделенными. («Никто не любит меня».) Но сегодня это просто флюиды. Сегодня многие так чувствуют.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Легко упасть в отрицательное пространство сегодня. Или вы можете беспокоиться. Помните: «Беспокойство похоже на кресло-качалку. Оно дает вам что-то делать, но ни к чему вас не приведет». Повторите три раза – «Я люблю меня!» Попробуйте еще раз, глядя в зеркало. Закройте дверь ванной.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Дети сегодня могут нести большую ответственность, но это просто связано с территорией, верно? Воспитывать детей никогда не бывает легко. Это дорого, отнимает много времени и совершенно сбивает с толку. Это также одна из самых ценных радостей, которые вы можете иметь в жизни.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Пожилой член семьи может сегодня вступить в семейный разговор. Или, возможно, семейные обязанности сегодня серьезны? Особенно с родителем? К счастью, вы знак, который уважает семью, и всегда будет выполнять свой долг.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Остерегайтесь негативного мышления сегодня, вместо этого противопоставляйте ему некоторые позитивные мысли. Прочитайте совет для Скорпиона (см. выше), потому что это относится и к вам. Посмотрите в зеркало и скажите себе «я нравлюсь!» И да, закройте дверь ванной.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

У вас сегодня может не хватить денег, чтобы делать то, что вы хотите. Или, возможно, психологически, вы просто чувствуете себя сломленным сегодня? Как сказал Майк Тодд: «Я никогда не был беден, хотя мне приходилось бывать без гроша. Когда человек без гроша – это временно, а бедность – это состояние души».

Если ваш день рождения сегодня

Актер Михаил Кокшенов и артист Евгений Петросян, сегодня делят ваш день рождения. Вы очаровательны, сострадательны и общительны. Вы также умны и любознательны. Вы будете рады узнать, что в этом году вы узнаете что-то глубокое, что задает вам новое направление, которое имеет решающее значение для вашего успеха в следующем году. Изучите медитацию, йогу или любую дисциплину, которая поможет вам лучше понять, кто вы есть.