Ежедневный гороскоп. Понедельник 16 ноября 2020

1, 2 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня приятно иметь дело с близкими друзьями, представителями общественности, а также с партнерами и супругами, потому что Венера напротив вашего знака танцует с счастливым Юпитером. Это заставляет вас чувствовать себя согласным с другими. Единственный недостаток — вы можете обещать больше, чем можете сделать.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Добрый день на работе! Отличный день для финансовых дел. Возможны поездки по работе, и вы можете иметь дело с зарубежными странами или людьми из других культур. Не будьте суровы к себе, если чувствуете себя немного ленивым и снисходительным.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Отличный день для начала отпуска! Хорошее время, чтобы начать что-то новое. По общему признанию, у вас может не хватить энергии для работы, потому что вы бы предпочли играть! Это прекрасный день, чтобы пообщаться с другими и весело провести время с детьми, спортом и романтическими партнерами.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сделки с недвижимостью принесут вам пользу сегодня. Возможно, вы захотите купить красивые вещи для дома. Вы также можете развлекаться дома. Это позитивный день, чтобы общаться с другими и хорошо проводить время с хорошей едой и напитками.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы находитесь в приподнятом и счастливом состоянии, потому что с оптимизмом смотрите в будущее. Социальные взаимодействия с другими людьми легкие и теплые. Вам понравится короткая поездка, которая будет веселой и стимулирующей, потому что вы хотите узнать что-то новое.

Дева (23 августа — 22 сентября)

День хороших денег! Финансовые отношения счастливы. Вы можете найти способы увеличить свой доход или найти более высокооплачиваемую работу? Делая покупки, будьте осторожны, чтобы не переборщить. (Сохраняйте квитанции.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы в хорошем настроении и счастливы пообщаться с другими людьми. Фактически, вам захочется найти забавные и развлекательные развлечения. Романтика благословенна. Хороший день для начала, однако вы предпочитаете играть, чем работать. По сути, сегодня передышка от повседневной рутины.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это хороший день, поэтому в животе чувствуется тепло. В конце концов, Солнце и Меркурий находятся в вашем знаке, а это значит, что вы наделены полномочиями. Очень скоро ретроградный Марс перестанет создавать проблемы для вашей работы и здоровья и вы будете двигаться вперед энергично и стильно!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Хотя сегодня вы, возможно, предпочтете отойти на второй план, потому что Солнце и Меркурий в вашей карте скрываются (что способствует необходимости уединения, тишины и покоя), тем не менее, сегодня Луна в вашем знаке. Когда это происходит каждый месяц, вы становитесь более эмоциональными и немного более удачливыми!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это чудесный день для болтовни, потому что люди счастливы и рады видеть друг друга. Этот день благословляет группы, занятия и собрания любого рода. Ваш энтузиазм в отношениях с другими может в конечном итоге заставить вас изменить свои цели на будущее. Это потому, что вы не боитесь мыслить масштабно!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня легко ладить с начальником, родителями, учителями и всеми, кто наделен властью. Вы хорошо выглядите и они готовы к сотрудничеству. Однако есть вероятность, что вы пообещаете больше, чем можете выполнить или взять на себя слишком много, особенно если вы в чем-то участвуете волонтером. Помните об этом.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Держите свои карманы открытыми, потому что сегодня к вам могут прийти подарки, лакомства и услуги других людей! Вселенная определенно хочет дать вам какое-то благо или преимущество, возможно, за счет богатства и активов вашего партнера или кого-то еще. Это бонус!

Если твой день рождения сегодня

Певец Александр Малинин (1958), музыкант Сергей Галанин (1961) и композитор Игорь Корнелюк (1962) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Вы сильны и своевольны, но при этом мягки, чувствительны и духовны. У вас неповторимый и увлекательный вкус. В этом году вы начнете видеть пользу от своей тяжелой работы. (Пришло время!) Сосредоточьтесь на создании прочного фундамента сейчас и на будущее. Работайте с целью. Важное значение будут иметь физические упражнения, поэтому вы будете получать удовольствие от физических нагрузок и спорта.