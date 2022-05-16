Ежедневный гороскоп: понедельник 16 мая 2022

Оповещение о Луне

16, 17 лунный день. Полная Луна.

Избегайте покупок и принятия важных решений сегодня. После этого Луна переходит из Скорпиона в Стрельца.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Какое облегчение от того, что свет в конце туннеля не был поездом! Теперь, когда полнолуние достигло пика, вы видите решения финансовых вопросов, долгов, налогов и возможно, чего-то, что можно сделать с вашим имуществом. Однозначно, дела обстоят лучше.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Прошлой ночью единственное Полнолуние напротив вашего знака за весь год достигло пика. Это означает, что сегодня вы чувствуете себя более воодушевленным, более расслабленным и более обнадеживающим. На самом деле, деньги от государства или богатство партнера могут выглядеть мило!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ситуации были неспокойными с этим конкретным Полнолунием. Однако прошлой ночью полнолуние достигло пика, а это значит, что все начинает успокаиваться. Тем не менее, Меркурий ретрограден в вашем знаке и это вызывает глупые ошибки и привлекает людей из вашего прошлого обратно в ваш мир.

Рак (21 июня — 22 июля)

Напряжение в отношениях с друзьями и группами сейчас спадет, потому что прошлой ночью полнолуние достигло пика. Будьте открыты для решений и любого предложения оливковой ветви. Между тем, поездки, связанные с работой, могут быть вероятными сегодня. Ваша работа и ваше здоровье чувствуют себя позитивно и многообещающе!

Лев (23 июля — 22 августа)

Проблемы с родителями и властью в семье могли быть немного неприятными во время этого Полнолуния. К счастью, прошлой ночью полнолуние было в пике, а это значит, что отношения с детьми улучшатся. На самом деле, ваш социальный календарь выглядит захватывающим!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Несчастные случаи и оплошности были обычным явлением в течение последних 48 часов. Теперь вы можете немного расслабиться, потому что вся эта энергия Полнолуния достигла своего пика прошлой ночью. Это прекрасное время, чтобы пригласить семью и друзей на вкусную еду и напитки.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Финансовые вопросы, включая налоги и долги, были неприятными. К счастью, после того, как прошлой ночью полнолуние достигло пика, эти проблемы уменьшатся и возможно, даже исчезнут. (Как бы странно это ни звучало.) Сегодня отношения с окружающими теплые и уютные.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Полнолуние, которое было в вашем знаке последние два дня, но достигло пика прошлой ночью. Это будет облегчением! (Каждое полнолуние создает напряжение, потому что оно находится в оппозиции Солнца и Луны.) Расслабьтесь. Сегодня финансовые дела обстоят лучше. Это сильный день для бизнеса и коммерции!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Луна переходит в ваш знак, чтобы танцевать с удачливым Юпитером! Это приятное влияние, которое побуждает вас быть теплыми и дружелюбными со всеми. Это повышает ваш позитивный взгляд на жизнь и побуждает вас быть полезным для других.

Козерог (22 декабря — 19 января)

К счастью, напряженность в отношениях с партнерами и группами, которую вы могли испытать за последние 48 часов, теперь спадает. Может даже исчезнуть. Это хорошая вещь. Вот почему сегодня у вас тепло в животе, особенно когда речь идет о доме и семье.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Трудности с семейными проблемами, особенно с родителями, утихнут теперь, когда полнолуние достигло пика прошлой ночью. На самом деле, сегодня можно с нетерпением ждать встречи с другом или контакта с группой или организацией. Вы чувствуете себя популярным!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Напряжение в вашем повседневном общении, а также угроза несчастных случаев теперь значительно уменьшились, потому что прошлой ночью было полнолуние. На самом деле сегодня вы прекрасно выглядите в глазах окружающих, особенно родителей, начальства и VIP-персон. Используйте это в своих интересах!

Если ваш день рождения сегодня

Певец Юрий Шевчук (1957) и гимнастка Ольга Корбут (1955) отмечают с вами сегодня день рождения. Вы обладаете яркой индивидуальностью и сильной трудовой этикой. Вы дружелюбны, сердечны и любите людей. Вы заботитесь о других. Вы также любите комфорт вашего существа. Этот год — последний год девятилетнего цикла, а это значит, что вы избавитесь от того, что вам больше не нужно.