Ежедневный Гороскоп. Понедельник 16 марта 2020

21, 22 лунный день. Третья четверть

Луна в знаке Стрелец ♐

Лунная тревога

Избегайте покупок или принятия важных решений об ошибках с 2:15 до 10:00 сегодня. После этого Луна переходит из Стрельца в Козерога.

Овен (21 марта-19 апреля)

Вы уверены и откровенны. Однако в течение следующих четырех недель Меркурий будет «прятаться» в вашем графике, что означает, что вы решите оставить свое мнение при себе. Это то же самое четырехнедельное окно – прекрасная возможность исследовать и находить информацию из прошлого.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Следующие четыре недели – отличное время, чтобы подумать о своих целях и о том, чего вы ожидаете от себя в ближайшем будущем. Есть идеи? Обсудите ваши надежды и мечты с кем-то, чтобы узнать их мнение. Запишите свои мысли. Кто-то помоложе может помочь вам прояснить ситуацию.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

В течение следующих четырех недель Меркурий будет на вершине вашего графика, что поможет вам строить планы на профессиональную жизнь и карьеру. (Это включает в себя ваше положение в сообществе.) Это отличное время для изучения всего, что помогает вашей карьере. (И самое время поговорить с боссами, родителями и VIP-персонами.)

Рак (21 июня-22 июля)

Прекрасный шанс для вас учиться и получить дополнительное образование, а также изучить возможности публикации, средств массовой информации, медицины и права существует для вашего знака в течение следующих четырех недель. Да! Это также прекрасное время для путешествий! Привет, мир!

Лев (23 июля — 22 августа)

В течение следующих четырех недель вы будете глубоко задумываться, потому что вы будете обдумывать психологические истины, смертность, общую собственность, финансовые переговоры и то, как вы хотите управлять своей жизнью. Вы можете даже испытать «слияние разума» с кем-то – странно, но верно.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Меркурий будет сидеть напротив вашего знака в течение следующих четырех недель, предоставляя вам невероятную возможность прояснить и объяснить важные вопросы другим, особенно партнерам и близким друзьям. Вы будете наслаждаться интеллектуальными беседами и энергичным подшучиванием с приятелями. Хорошее время для подписания контрактов.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы будете более сосредоточены, чем обычно, на своем здоровье и, возможно на своей работе в течение следующих четырех недель. Будьте осторожны, чтобы не критиковать других, что будет тенденцией. (Нехорошо.) Это хорошее время для обсуждения проблем с коллегами.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы будете в игривом настроении, поэтому вы будете исследовать, читать, писать и играть в игры, чтобы развлечь себя больше, чем обычно, в течение следующих четырех недель. Ура! Вы будете наслаждаться веселыми мероприятиями с детьми. Вам также понравятся практические шутки!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Следующие четыре недели являются идеальным временем для важных семейных обсуждений, а также для решения вопросов ремонта дома и проектов DIY. Лично вы можете интеллектуально отстраниться, потому что вы будете размышлять о семейной истории и старых воспоминаниях.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Темп ваших дней ускорится в ближайшие четыре недели, потому что вы встретите новых людей, увидите новые места и совершите короткие поездки. Вы будете заняты! Вам также понравится изучать, читать новые предметы и находить веселые развлечения.

Водолей (20 января — 18 февраля)

В ближайшие четыре недели Меркурий будет сидеть в одном из ваших денежных домов, что будет стимулировать ваши идеи по зарабатыванию денег! Вы будете больше думать о бизнесе и коммерческих делах. Вы будете больше думать о том, как заботиться о своем имуществе.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Меркурий будет в вашем знаке в течение следующих четырех недель, что окажет стимулирующее, живое влияние! Вы будете говорить другим, что вы думаете. Короткие поездки, встречи и занятые дела будут держать вас в пути!

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Нина Шацкая разделяет ваш день рождения сегодня. Вы творческий, умный и ясновидящий. Вы также чувствительны к тонким эмоциям и вибрациям других, что делает вас очень осознанным. Это год перемен, новых возможностей! Ожидайте приключений и стимулирующих ситуаций. Воспользуйтесь каждым шансом путешествовать и расширять свой мир, изучая новые вещи. Примите перемены! Пусть ваша личная свобода будет вашей целью в этом году.