Ежедневный гороскоп. Понедельник 15 марта 2021

2, 3 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Предупреждение о Луне

До 23:00 сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с счастливым Юпитером, а это значит, что это позитивный, оптимистичный день и отличный способ начать неделю! В конце дня у вас может быть с кем-то борьба за власть. (Помните, что ваш правитель Марс заставляет вас устно напоминать о себе на следующий месяц.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Хотя это популярное время для вас, вы можете начать эту неделю скромно, особенно если вы ищете ответы или проводите изыскания в поисках решений старых проблем. Ваше исследование может быть связано с деньгами, потому что вы хотите увеличить свой заработок в этом месяце.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Эта неделя начинается на позитивной ноте, потому что вы не только хорошо выглядите для других, особенно для начальников, родителей, VIP-персон (и полиции), — вы также хорошо относитесь к группам, клубам, организациям или возможно, к личному другу. Да, все идет своим чередом. Повезло вам!

Рак (21 июня — 22 июля)

Личные данные о вашей личной жизни по какой-то причине могут быть общедоступными. Люди замечают вас сегодня и некоторые из них говорят о вас. Тем временем вы жаждете путешествовать или получить шанс узнать что-то новое или испытать приключения!

Лев (23 июля — 22 августа)

Это позитивный день, потому что Луна находится в вашем товарищеском знаке Огня, который крутит вашу рукоятку! Вам не терпится начать неделю. (Вы можете вести себя немного агрессивно с друзьями и группами, особенно в отношении совместной собственности, наследства и страхования.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Неужто вы заметили, что вы более амбициозны, чем обычно? Эта амбициозная энергия останется с вами в течение следующего месяца. Сегодняшние дискуссии о совместной собственности, наследстве, налогах, долгах и страховании будут вам полезны.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Начинается эта неделя с того, что в общении с другими нужно идти более чем на полпути. Это потому, что Луна находится в знаке напротив вашего. У вас не будет проблем с этим, потому что вы обаятельны и дипломатичны, когда захотите.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В основном в этом месяце у вас веселое настроение. Вы чувствуете себя игривым, кокетливым и хотите весело провести время с детьми, спортом и социальными развлечениями. Однако сегодня вы фактически в рабочем режиме. Вы хотите стать лучше организованным. Вы также можете решить проблемы со здоровьем.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Хотя дом и семья — это ваше основное внимание. Прямо сейчас и вы планируете развлекать, отремонтировать или делать проекты «сделай сам», тем не менее, сегодня у вас веселое настроение. Выделите время, чтобы поболтать в Интернете или заняться чем-нибудь, что вам нравится. Радуйтесь, веселитесь!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это будет динамичная, загруженная неделя с поручениями, встречами и повышенным уровнем чтения, письма и учебы. Однако сегодня нужно перевести дух. Вот почему вы можете захотеть уединиться дома или поговорить по душам с членом семьи женского пола.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Деньги определенно у вас на уме. На самом деле, у вас могут быть идеи для заработка или вам нужно подготовиться к финансовым обсуждениям с кем-то. К счастью, сейчас вы можете привлечь к себе деньги и отчасти поэтому вы тратите их на красивые вещи. Доверьтесь своим догадкам сегодня.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это мощное время, потому что Солнце, Меркурий, Венера и Нептун — все в Рыбах. Вот почему вы чувствуете сильное желание пообщаться с другими. Вам есть что сказать!

Если ваш день рождения сегодня

Физик Жорес Алферов (1930-2019), актриса Ева Лонгория (1975) и актер Владимир Самойлов (1924-1999) родились в этот день. Вы счастливее всего, когда живете в любящем и уравновешенном мире. Вы креативны, особенно в изобразительном искусстве. Вы улавливаете тонкости человеческого поведения. В этом году вас ждут захватывающие перемены и возможности. Рассчитывайте на новые приключения! Если можете, исследуйте возможности путешествовать. Делайте все возможное, чтобы расширить свой мир через обучение. Добро пожаловать! Ваша личная свобода — ваша цель в этом году.