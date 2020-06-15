Ежедневный Гороскоп. Понедельник 15 июня 2020

23, 24 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Лунная тревога

Избегайте покупок или важных решений после 17:30 сегодня. Луна в Овне.

Овен (21 марта-19 апреля)

Вы не стесняетесь, даже если время от времени можете чувствовать себя стеснительным. Посмотрим правде в глаза, у вас есть мнения! Сегодня вы испытываете сильные эмоции, потому что Луна находится в вашем знаке, и кроме того, она противоречит Плутону, а затем Юпитеру. Наслаждайтесь выражением своих взглядов, но будьте спокойны с другими.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня мы смутно не согласны с другими, потому что у вас есть сильные представления о политике и религии. На самом деле, это не идеи, а убеждения. Потому что сегодня легко пойти за грань, подумайте, прежде чем говорить.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы можете вступить в борьбу эго с другом или членом группы практически из-за чего угодно, но это определенно может включать сбор средств, совместную собственность, совместные активы или то, как потратить определенную сумму денег. Будьте разумны, чтобы вы могли достичь счастливого консенсуса.

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Любые разногласия, которые у вас есть с начальником, родителем, авторитетным лицом или сотрудником полиции, будут сегодня публичными или, безусловно, очевидными для других. Помните об этом. Также имейте в виду, что ваши эмоции обострены и что это может быть просто рефлексом с вашей стороны.

Лев (23 июля — 22 августа)

Остерегайтесь навязчивого поведения сегодня, когда дело доходит до идей о политике, религии и расовых проблемах, потому что вам будет трудно сдерживать себя. Будет ли выражение ваших идей дальше вашего дела? Найдите минутку, чтобы подумать об этом.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Споры о наследовании, общем имуществе, а также об общих обязанностях могут возникнуть сегодня с кем-то еще. Фактически, они могут увеличиваться в течение дня, но становятся немного мягче и легче в обращении. Убедитесь, что вы знаете, о чем говорите.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Конфронтации с партнерами и близкими друзьями вероятны сегодня. Тем не менее, если вы потратите немного времени, у вас может возникнуть более глубокое понимание того, почему вы не согласны с этим человеком или наоборот, почему они не согласны с вами. Почему это должно произойти? Думайте об этом.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Споры с коллегами могут возникнуть сегодня, потому что вы настроены на что-то, возможно, как внести улучшения? Может быть, вы видите лучший способ сделать что-то? Тем не менее, вы не можете заставить других согласиться с вами.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Родители должны быть терпеливыми со своими детьми сегодня, потому что легко реагировать. (У детей есть способ вызвать эти реакции.) Но каков положительный эффект? Что вы получите? Какой пример вы подаете? Точно так же романтические партнеры могут слишком остро реагировать, не задумываясь.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Избегайте споров с членами семьи, особенно женщинами сегодня, потому что, по сути, это столкновение воли. Это борьба за власть. Сверните на большую дорогу и отойдите в сторону. Гораздо важнее сохранять мир в семье, чем быть «правильным».

Водолей (20 января — 18 февраля)

Недолго думая, вы могли бы сегодня кого-нибудь проклясть, потому что у вас есть сильные взгляды на что-то. Но достигнет ли это того, чего вы хотите? Как правило, легче заставить кого-то слушать, если вы шепчете. Подумайте об этом. Осветите свое желание убедить других в своем мышлении.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Если вы делаете покупки сегодня, вы можете почувствовать, что должны что-то купить. На самом деле, вы будете вынуждены принять ряд финансовых решений. Но это только сильные эмоции. Не поддавайтесь этим чувствам, иначе потеряете деньги. Или пожалеете, что купили. Помните, что вы хотите быть победителем во всем этом.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Анна Ковальчук разделяет ваш день рождения сегодня. Вы остроумны и умны. Вам нравится избегать споров. В этом году вы узнаете что-то, что задает вам новое направление, которое может иметь решающее значение для вашего успеха в следующем году. Это время учебы и возможно обучения. Изучите медитацию, йогу или любую дисциплину, которая поможет вам лучше понять, кто вы есть. Инвестируйте в свое будущее я.