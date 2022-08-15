Ежедневный гороскоп: понедельник 15 августа 2022

Оповещение о Луне

17, 18 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Слава аллилуйя! Сегодня идеальный способ начать неделю, потому что Луна в вашем знаке танцует с удачливым толстосумом Юпитером. Вы чувствуете, что все в порядке и вам нечего бояться. Отношения с женщинами отличные. Сегодня вы получите то, что отдаете.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это прекрасный, хороший день! Однако, поскольку Луна прячется в вашей карте, вы можете вести себя сдержанно и работать в одиночку или за кулисами. Отношения с родственницами будут протекать гладко. Почему бы не запланировать ремонт или развлечься дома на этой неделе?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это прекрасный день для общения с группами, классами и организациями, потому что вам понравится их компания и наоборот, они будут рады вас видеть. Обсуждение с кем-то может побудить вас расширить свои цели интересным способом.

Рак (21 июня — 22 июля)

Отличный способ начать неделю! Луна находится в верхней части вашей карты вместе с удачливым, толстосумным Юпитером, благодаря чему вы выглядите богатым в глазах других. Ну, по крайней мере, вполне комфортно. Другие могут восхищаться вашим успехом. Ваше взаимодействие с другими странами и разными культурами пойдет вам на пользу.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это отличный день! Луна находится в вашем огненном знаке, а Солнце и Венера в вашем собственном знаке. Все замечательно. Это отличный день для путешествий или составления планов поездок. Это также прекрасное время для изучения возможностей в издательском деле, юриспруденции, медицине и средствах массовой информации. Есть идеи?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это отличный день для финансовых дискуссий, особенно в отношении того, как вы должны что-то делить или делиться с кем-то. Например, переговоры о наследстве, страховых спорах и совместном имуществе, вероятно, пойдут в вашу пользу. Да!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это отличный день, чтобы поболтать с другими, потому что Луна находится прямо напротив вашего знака, выстроенного в линию с удачливым Юпитером. Это значит, что ваши отношения с окружающими будут оптимистичными и дружескими! Вы можете привлекать к себе людей из других культур и разных стран. Вас заинтересуют глубокие философские дискуссии.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Поездки, связанные с работой, вероятны сегодня. Многие из вас также будут больше, чем обычно, общаться с людьми из других культур и разных стран. Вы преуспеете, если вам придется иметь дело с представителями общественности или большими группами, потому что сегодня люди легко понимают друг друга. Хороших чувств предостаточно!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это прекрасный, игривый день! Это идеальный день, чтобы прогуляться. Вы хотите поставить веселье и удовольствие выше работы — без вопросов. Принимайте приглашения на вечеринки и общение. Возьмите долгий обед. Наслаждайтесь спортивными мероприятиями, веселыми развлечениями с детьми и миром развлечений. Романтика благословенна!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это отличный день для семейного обсуждения, особенно с родственницами. Вы могли бы обсудить, как улучшить дом, отремонтировать или возможно, изучить возможности недвижимости? На самом деле, спекуляции с недвижимостью сегодня популярны.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы чувствуете себя оптимистично и с энтузиазмом относитесь ко всему, что происходит. Это делает этот день сильным и успешным для тех из вас, кто занимается маркетингом, продажами, преподаванием, актерским мастерством и писательством, потому что ваши слова будут вдохновлять других и привлекать их.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ищите способы увеличить свой доход, потому что они существуют. Доверяйте своим идеям заработка. Исследуйте отношения с зарубежными странами и другими культурами, потому что вы можете извлечь выгоду. Будьте щедры, потому что вы получите то, что отдаете сегодня.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Тимати (1983) и актриса Дженнифер Лоуренс (1990) сегодня отмечают день рождения. Вы умны, талантливы и разносторонни. Теплы и дружелюбны, вы щедры. У вас отличное чувство юмора, и вы отлично решаете проблемы. В этом году вы сосредоточитесь на своих самых близких отношениях. Пришло время найти отношения, которые приносят вам пользу. Найдите время для себя, чтобы узнать, что делает вас счастливым.