Ежедневный гороскоп. Понедельник, 14 октября 2020

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений после 18:30 сегодня. После этого Луна переходит из Девы в Весы.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Какая разница в день! Сегодня вы с большим оптимизмом смотрите на свое здоровье, работу и все, что вы делаете. Вчерашняя буря могла утихнуть — или нет; тем не менее, сегодня вы готовы строить позитивные практические планы. (Кто-то должен это сделать.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это хороший день, чтобы спланировать будущий отпуск, хобби или что-нибудь, связанное с практическими занятиями с детьми. (В основном забавные вещи.) Точно так же это хороший день для важных бесед с романтическими партнерами.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодняшний день отличается от вчерашнего. Вас воодушевляют дела дома или в семье. Вы можете развлечься? Вам определенно понравится строить долгосрочные планы, которые позволят вам чувствовать себя в большей безопасности в личной жизни.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня облегчение. Он начинается с оптимистической ноты. Отношения с другими лучше. По прошествии дня вы можете выполнять некоторую умственную работу или работу, требующую внимания к деталям. В любом случае, вам это нравится. Вы хотите посадить хорошие семена.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня рано утром вы можете чувствовать себя расточительным в финансовом отношении. «Поделись богатством!» Однако по мере того, как день идет к концу, и вы проверяете свой банковский счет, вы будете чувствовать себя более разумно в отношении того, как вы тратите свои деньги и используете свое имущество.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня Луна находится в вашем знаке так же, как и светлая Венера. Прекрасное комбо! На самом деле это хороший день, чтобы делать покупки для себя. Это также хороший день, чтобы составить план на отпуск или пообщаться; а также твердые идеи об обучении и заботе о ваших детях.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это солидный день. Солнце находится в вашем знаке, придавая вам силы и уверенность. Это идеальный день, чтобы сесть где-нибудь и составить список дел о том, чего вы хотите достичь, особенно в том, что касается дома, семьи и вашей личной жизни. (Сделайте чашку чая или кофе.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Обсуждения с другими сегодня утром оптимистичны. Вы счастливы поделиться с кем-то своими целями. Позже вам помогут советы кого-то постарше или более опытного, поэтому обязательно следите за обновлениями и будьте благодарны за любые самородки, которые встречаются на вашем пути.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы производите прекрасное впечатление на начальников, родителей, учителей и полицию. Первоначально они видят в вас человека с дальновидностью и оптимизмом. (Сексуальная оптика.) Но с течением времени вы показываете им, что у вас есть твердый практический вклад. (Возможно, с помощью кого-нибудь постарше.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

У вас есть желание сделать что-то другое сегодня. Вы хотите сменить обстановку, что в такое время сделать непросто. Следовательно, нужно проявлять творческий подход. То, что вы действительно ищете, отличается от повседневной жизни. Это может быть еда; это может быть деятельность; или связаться с кем-то новым?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Хотя сейчас вы можете перефразировать прошлые проблемы с начальником или родителем, сегодня у вас есть хорошие идеи о том, как использовать ресурсы вашего партнера или третьей стороны. Вначале вы настроены оптимистично. Позже вы увидите практические идеи, которые можно применить.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Поскольку сегодня Луна находится напротив вашего знака, вы должны идти более чем на полпути, когда имеете дело с другими. Другими словами, будьте отзывчивы и любезны. Собственно, вам будет легко это сделать. Фактически, вы поразите других своими практическими идеями.

Если твой день рождения сегодня

Модельер Валентин Юдашкин (1963), телеведущая Ирена Понарошку (1982) и певец Ашер (1978) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы дружелюбны и верны. Вам нравится социальная среда, потому что вы в своей стихии болтаете с другими. Захватывающие новости! Вы вступаете в год новых начинаний! Это означает, что пришло время определить будущие цели, чтобы определить, чего вы хотите для себя в следующие несколько лет. Будьте активными и физически энергичными, добиваясь того, чего вы хотите. Просто сделай это!