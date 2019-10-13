Ежедневный гороскоп понедельник 14 октября 2019

Лунная тревога

Сегодня хороший день. Полнолуние в Овне.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня в вашем знаке — Полнолуние в течение всего года. Тем не менее, все хорошо, потому что Солнце с Юпитером, а Меркурий улыбается Сатурну. Хорошие чувства преобладают. Отличный день для обсуждения деталей, связанных с имуществом и наследством.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ожидайте, что некоторые неожиданности на работе сегодня из-за энергии Полнолуния. Тем не менее, все будет хорошо, потому что вы получите поддержку от других, которые вам нужны. Кроме того, кто-то старше или более опытный может дать хороший совет.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Родители должны быть терпеливыми со своими детьми сегодня, потому что это полная луна, и каждый может чувствовать эту энергию, даже ваши домашние животные. Общественные мероприятия, спортивные мероприятия будут веселыми и приятными.

Рак (21 июня-22 июля)

Вы можете чувствовать себя на распутье между требованиями семьи и требованиями вашей карьеры. Это классика для полнолуния. Тем не менее, семейные события будут оптимистичными и полными радости. У вас может быть шанс научить молодые умы чему-то.

Лев (23 июля — 22 августа)

Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете, потому что для вас это интересный день. К счастью, ваша энергия позитивна и оптимистична, поэтому вы в восторге от всего. Вам понравится встречаться с другими. Семейные разговоры по практическим вопросам пройдут хорошо.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня может произойти финансовое скачок из-за энергии Полнолуния, которая, по вашему знаку, пересекает два Денежных Дома! Что-то может прийти вам в голову. Тем не менее, вероятность увеличения прибыли выглядит солидной.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня в течение всего года происходит единственное полнолуние напротив вашего знака. Это может вызвать напряженность в отношениях с партнерами и близкими друзьями. Однако это напряжение будет слабым, потому что Юпитер всегда распространяет мудрость и радость. Это бодрый, энергичный день!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

У вас может быть серьезная беседа с кем-то сегодня о финансах или практических вопросах. Из-за полнолуния в воздухе витает напряжение; однако, по большей части, вы чувствуете себя счастливыми и довольными. Люди выслушают вас и примут ваш совет.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня много энергии гудит, когда вы общаетесь с группами, членами клубов и друзьями. Эта же высокая энергия повлияет на спортивные события. Исследования дадут практические результаты.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ожидайте взаимодействия с боссами, родителями, учителями, VIP-персонами сегодня. Вы не можете избежать этого. В конечном счете, все, что происходит, пойдет вам на пользу и, возможно, даже продвинет вашу репутацию. Тем временем прислушайтесь к совету кого-то постарше, более опытного.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это знаменательный день для вашего знака, поэтому будьте осторожны и будьте внимательны. Планы путешествий могут теперь получить зеленый свет. Все возможно! Разговоры с представителями власти будут практичными и продуктивными.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня может возникнуть особая финансовая ситуация, но в конечном итоге это принесет вам пользу. Это также превосходный день для изучения или проведения глубоких разговоров по душам.

Если ваш день рождения сегодня

Модельер Валентин Юдашкин сегодня разделяет ваш день рождения. Вы яркий, дружелюбный и активный! Вы также спокойны и справедливы, когда имеете дело с другими. Поздравляю, потому что это ваше время сбора урожая. Теперь вы начнете пожинать плоды своих усилий за последнее десятилетие. Вот почему вы будете пользоваться повышенным влиянием и лидерством в ваших отношениях. Вы заслуживаете это время успеха.