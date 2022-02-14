Ежедневный гороскоп: понедельник 14 февраля 2022

Оповещение о Луне

14, 15 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 5:00 до 6:30. После этого Луна переходит из Рака во Льва.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это День святого Валентина, и вы настроены на романтику. Очевидно, что вы сосредоточены на веселых прогулках, общении, спортивных мероприятиях и играх с детьми. Однако общение может проходить не так легко, как вам хотелось бы. Потерпите. Помните: невысказанные ожидания почти всегда приводят к разочарованию.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы начинаете эту неделю с того преимущества, что другие восхищаются вами. Вы выглядите хорошо! Тем не менее, могут возникнуть разногласия по поводу требований дома и семьи по сравнению с требованиями вашей карьеры и общественной жизни. Вы не можете угодить всем.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете, потому что этот день слегка подвержен несчастным случаям. Вы можете быть отвлечены. Общение с другими может быть непростым, особенно с вашей основной силой. Если да, то иногда меньше значит больше. Дела говорят больше, чем слова.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня смешанная ситуация, когда имеете дело с самыми близкими вам людьми. Венера прекрасно подсластит ситуацию. Однако Марс может вызвать у вас нетерпение. Между тем, финансовые вопросы, связанные с общей собственностью или наследством, могут сегодня достичь апогея.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Луна в вашем знаке, что делает вас более эмоциональным, чем обычно, а вы романтик. Однако, когда Луна находится в вашем знаке, ваша удача улучшается! Многие из вас знают, что это День святого Валентина. Поскольку три планеты находятся напротив вашего знака, плывите по течению.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Отношения с партнерами, близкими друзьями и представителями общественности положительные. Вы стремитесь усердно работать и успеть сделать что-то сегодня. Тем не менее, это также игривый, романтический день для тех из вас, кто празднует День святого Валентина.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Наслаждайтесь сегодня теплой беседой с другом, возможно, женщиной. Вы находитесь в игривом настроении, поэтому вам понравятся веселые прогулки и игры с детьми. То же самое для спорта. В планах ремонт и развлечения дома.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы заметны именно сегодня. Некоторые люди, кажется знают личные подробности о вашей личной жизни. Между тем, дом, семья и домашний ремонт являются для вас сильным фокусом. С Венерой и Марсом в вашем Доме Связи вы умеете убеждать!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это напряженная, стремительная неделя с короткими поездками, поручениями и долгими разговорами. Вы сосредоточены на деньгах — и тратите их! Сегодня вы хотите сделать что-то другое, чтобы сделать жизнь интересной. Может быть, вы можете купить себе подарок на День святого Валентина? Что-то особенное!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это будет очень энергичная неделя, потому что огненный Марс в вашем знаке дает вам много энергии. Вы будете активны. К счастью, прекрасная Венера также находится в вашем знаке, и это смягчит ситуацию и сделает вас обаятельным и дипломатичным. Сегодня страстный день!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Поскольку Луна находится в знаке, противоположном вашему знаку, сегодня вам придется идти более чем на полпути, общаясь с другими. Это просто требует терпения, терпимости и приспособления. (Ведь Солнце, Меркурий и Сатурн в вашем знаке, а значит, вы правите!)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы романтик и сегодня День святого Валентина. Если вас не лечит основная выжимка — то лечите себя! Возможно, сегодня вам придется работать от имени кого-то еще или помогать кому-то. Вы также будете работать над тем, чтобы стать лучше организованным, потому что хотите чувствовать себя под контролем.

Если ваш день рождения сегодня

Ведущий Гарик Мартиросян (1974) и певица Юля Савичева (1987) отмечают день рождения сегодня. Вы обманщик, потому что вы игривый, дразнящий и вечно молодой. Вы привносите свежий взгляд на все, что делаете, что придает вам предпринимательский дух. В этом году вы хотите создать прочный фундамент в своей жизни, а значит, вы будете физически что-то строить или вы будете строить внутренние структуры в своем мире. Примечание: в этом году важны физические упражнения.