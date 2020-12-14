Ежедневный гороскоп. Понедельник 14 декабря 2020

28, 29, 1 лунный день. Новая Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Предупреждение о Луне

Осторожно! Избегайте покупок или принятия важных решений с 8:00 до 20:00. После этого Луна переходит из Стрельца в Козерога.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это отличный способ начать неделю, ведь вы в хорошей форме! Изучите возможности в публикациях, средствах массовой информации, медицине, юриспруденции и высшем образовании. Закончите эту важную бумагу. Романтика с кем-то «другим» расцветет! Пожалуйста, проверьте Предупреждение о Луне.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы с энтузиазмом относитесь к финансовым вопросам, совместному имуществу и вопросам страхования. Сделайте домашнее задание по банковским вопросам, но подождите до завтра, чтобы действовать. (см. предупреждение о Луне.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это отличный день для болтовни! Все ваши отношения с другими людьми, включая близких друзей и партнеров, сегодня будут оптимистичными и позитивными. Возможно, вы встретите увлеченного и разговорчивого человека! Подождите до завтра, чтобы согласиться на что-нибудь важное.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы чувствуете себя оптимистично и продуктивно! Деловые разговоры пройдут хорошо. Вы готовы засучить рукава и заняться практическими проектами. Могут возникнуть обсуждения с коллегами, а также вопросы, касающиеся домашних животных или вашего здоровья. Подождите до завтра, чтобы что-нибудь предпринять.

Лев (23 июля — 22 августа)

Повезло вам! Солнце, Меркурий и Венера находятся в самой интересной части вашей карты. Вот почему вы начинаете эту неделю весело, кокетливо и игриво! Наслаждайтесь спортом, общением, занятиями с детьми и творческими поисками.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это сложный день, потому что семейные дискуссии проходят с энтузиазмом, особенно об общих ресурсах и финансовых вопросах. Тем не менее, это плохой день для принятия важных решений, связанных с деньгами. (см. «Предупреждение о Луне» выше.) Но вы, безусловно, можете заложить основу.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Будьте осторожны сегодня. Вы разговорчивый, общительный знак и сегодня общественный день. Вы хотите поделиться своими идеями и убедить других согласиться с вами, потому что вас что-то радует. Однако большую часть этого дня происходит оповещение о Луне (см. выше).

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы должны быть внимательны и притормозить сегодня по многим вопросам. Это потому, что вы с энтузиазмом относитесь к покупкам или к финансовым вопросам, тем не менее, большую часть этого дня следует предупреждать о Луне, а это значит, что вам не следует действовать. Готовьте то, что можете, а завтра действуйте.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы полны энергии и энтузиазма. Вы полны творческих идей и вам понравится общаться с другими. Имейте в виду, что большую часть дня действует оповещение о Луне. Поэтому ни в чем не участвуйте добровольно. Подождите до завтра.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы счастливы сегодня работать в одиночку или за кулисами, потому что чувствуете оптимизм. (Да, у вас такое теплое ощущение в животе.) Примечание: проведите свое исследование и соберите факты, но подождите до завтра, чтобы начать что-либо или действовать, потому что сегодня есть предупреждение о Луне. (см. выше.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Популярный день! Вам понравится общаться с друзьями и группами через социальные сети, электронную почту, телефон или с помощью Zoom. Некоторые из вас могут общаться лично. Вы чувствуете, что вам есть что сказать и чем поделиться с кем-то. Однако обратите внимание на предупреждение о Луне, которое действует сегодня.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня есть немного иронии. С одной стороны, у вас превосходная способность справляться с боссами, родителями, учителями, VIP-персонами и полицией. Все позитивно, энергично, бодро! Однако большую часть этого дня есть оповещение о Луне. Поэтому сейчас плохой день для волонтерства или согласия на что-нибудь важное.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Дарья Сагалова (1985) — роль Светы Букиной в сериале «Счастливы вместе», британская актриса Наташа МакЭлхоун (1969) звезда сериала «Блудливая Калифорния» сегодня разделяют ваш день рождения. Вы амбициозны и разносторонне развиты, поэтому любите пробовать новое. Вы обожаете учиться и изучаете жизнь. В этом году вас ждут захватывающие перемены и возможности. Рассчитывайте на новые приключения! Если можете, исследуйте возможности путешествовать. Делайте все возможное, чтобы расширить свой мир через обучение. Добро пожаловать! Ваша личная свобода — ваша цель в этом году