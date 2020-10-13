Ежедневный гороскоп. Понедельник, 13 октября 2020

Предупреждение о Луне

Сегодня после 1 часа ночи лунные препятствия для покупок и принятия решений отсутствуют. Луна в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте осторожны, потому что это классический день для битв эго. Обычно ваш правитель Марс находится в вашем знаке в течение шести недель один раз в два года. Прямо сейчас он в твоей вывеске полгода! (Что?) Охладите свои самолеты. Посмотри в зеркало.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Проблемы, связанные с работой или вашим здоровьем (возможно, домашним животным), могут стать серьезной проблемой сегодня, и, прежде чем вы это узнаете, вы злитесь. Помните, что гнев не служит другой цели, кроме как сделать всех несчастными. (Я говорю это по собственному опыту.) Оставайся морозным.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваши отношения с детьми сегодня могут быть непростыми. Они могут бросить вам вызов. Это как если бы накопление мелких проблем привело к открытой войне. То же самое может происходить между романтическими партнерами. Пусть сегодня пройдет. Не допускайте высыпания на животе.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня важно проявлять терпение в семье, потому что легко поссориться с кем-то. Солнце находится напротив Марса, а это означает, что это кульминация проблем, которые могли накапливаться некоторое время. Эй, это тоже пройдет. (Особенно, если вы пьете много воды.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Избегайте разногласий с соседями и родственниками, потому что сегодня легко сорваться. Или вы можете встретить кого-то, и он потеряет это? Солнце сегодня находится напротив Марса, что вызывает сильные чувства и противостояние. (Сделайте что-нибудь, чтобы себя побаловать.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Борьба за власть из-за денег или имущества может иметь место сегодня, но на самом деле это выражение эго и вызов кому-то. (Не обманывайте себя.) Облегчите себе жизнь и избегайте этих трудностей. Избегайте ссор с другими, особенно сегодня.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вам нравится гармония в вашем окружении, поэтому сегодняшний день может показаться вам сложным. Солнце находится в вашем знаке напротив огненного Марса, что будет поощрять споры и конфликты с партнерами и близкими друзьями. Не говорите того, о чем позже пожалеете. Прикуси язык.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня может быть трудно иметь дело с другими людьми, потому что вы чувствуете обиду на что-то. Вы знаете, что чувствуете, но ничего не скажете. Собственно, это хорошая идея. К сожалению, от этого не станет лучше, но, по крайней мере, хуже не станет. Успокойся. Это временно.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Не пытайтесь выиграть спор с группой или другом сегодня, потому что это приведет к обратным результатам. Люди спешат спорить, потому что чувствуют, что что-то поставлено на карту. Но на самом деле на карту поставлено их эго. Не делайте сегодня ничего особенного. Что есть, то есть.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это плохой день для разногласий с родителями, начальством, учителями или полицией, потому что через минуту все выйдет из-под контроля. Что бы ни случилось, они примут это на свой счет. «Не пренебрегай делами драконов, ты хрустящий и вкусный с кетчупом».

Водолей (20 января — 18 февраля)

Примите сегодня решение сохранять спокойствие и не попадаться на удочку, особенно в дискуссиях о политике, религии и расовых вопросах. Это потому, что сегодня люди слишком быстро схватывают друг друга. Не будь одним из этих людей. Будьте тем спокойным голосом в потоке гневных слов.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы можете почувствовать, что сегодня ваши ценности подвергаются сомнению. Вы даже можете почувствовать, что ваши активы или богатство находятся под угрозой. Это может побудить вас напасть на кого-то или почувствовать, что вам нужно энергично защищаться. Даже не ходи туда. Не горячись.

Если твой день рождения сегодня

71-й премьер-министр Великобритании Маргарет Хильда Тэтчер (1925-2013), советский и американский актёр театра и кино Савелий Крамаров (1934-1974), режиссер Марк Захаров (1933-2019) и актриса Келли Престон (1962-2020) сегодня разделяют ваш день рождения. У вас аналитический склад ума. Вы общительны и любите групповую настройку. Вы завершаете то, что начали девять лет назад, отпуская то, что больше не актуально, и переходите к чему-то новому и необычному. Не думайте об этом как о времени потери. Наоборот. Вы уменьшаете нагрузку, чтобы освободить место для новых начинаний!