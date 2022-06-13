Ежедневный гороскоп: понедельник 13 июня 2022

Оповещение о Луне

15, 16 лунный день. Полная Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Планы путешествий сегодня привлекательны. На самом деле, вы с энтузиазмом относитесь к целому ряду вещей, которыми хотите заняться, включая вопросы, связанные с издательским делом, юриспруденцией, медициной и высшим образованием. Между тем, следующие четыре недели будут заняты, потому что ваш ум будет активен!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы возьмете на себя инициативу в дискуссиях о совместном имуществе, налогах, долгах и банковских вопросах. Вы знаете, какова ваша цель и вы идете к ней. В следующие четыре недели вас больше будут волновать финансовые вопросы, бизнес и коммерция.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ожидайте сегодня бурного разговора с партнером или близким другом, потому что вы энергичны, как и кто-то еще! Кроме того, сегодня ваш управитель Меркурий входит в ваш знак, чтобы остаться на следующие четыре недели, что вызовет у вас желание общаться со всеми.

Рак (21 июня — 22 июля)

У вас сегодня твердое мнение по вопросам, связанным с вашей работой и вашей работой. На самом деле, у вас также будет твердое мнение обо всем, что связано с домашними животными или вашим здоровьем! Тем не менее, в следующие четыре недели вам захочется держать свои идеи при себе больше, чем обычно. Исследования и учеба пойдут хорошо.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вам хочется веселья и шанса сбежать в отпуск. Вы будете наслаждаться веселым времяпрепровождением с детьми, искусством и любыми развлекательными развлечениями. Может быть, приятный обед? Ожидайте больше общаться с молодыми людьми в течение следующих четырех недель. Вы также сосредоточитесь на будущих целях.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы стремитесь улучшить свой дом, поэтому семейные обсуждения проходят энергично. В следующие четыре недели сосредоточьтесь на планировании своей профессиональной жизни. Можете ли вы изучить что-то, чтобы помочь вашей карьере? Примечание: это будет благоприятное время, чтобы поговорить с боссами и начальством.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Используйте свои дипломатические навыки, чтобы сохранить мир с партнерами и близкими друзьями сегодня, потому что разговоры с другими будут энергичными! Между тем, в течение следующих четырех недель вы будете учить и учиться, потому что вам не терпится исследовать новые горизонты. Путешествие понравится.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Дискуссии о деньгах или имуществе будут оживленными (возможно, даже горячими), потому что на карту поставлено что-то личное. Между тем, в течение следующих четырех недель Меркурий будет находиться в одном из ваших Денежных Домов, создавая дискуссии о финансах и совместном имуществе.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с Марсом, что придает вам смелости и уверенности! Вы стремитесь начинать проекты, потому что полны энтузиазма и энергии. Более того, другие люди готовы последовать вашему примеру.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы можете предпочесть оставаться в тени сегодня, даже если вы просачиваетесь с частными планами. К счастью, следующие четыре недели — идеальное время для умственной работы, потому что вы будете уделять больше внимания деталям и будете готовы все тщательно спланировать заранее.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы можете взять на себя роль лидера в группе людей, потому что вы понимаете, что нужно и знаете, как объединить свои цели с целями других. Между тем, следующие четыре недели сказочны для творческой деятельности, особенно для писательства, потому что вы будете свободно выражать свои мысли!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Если вы хотите начать проект сегодня, люди будут слушать вас, потому что у вас высокая визуализация. У вас высокий уровень энергии и вы поразите начальство своими физическими усилиями. Между тем, семейные обсуждения и ремонт дома будут приоритетом в течение следующих четырех недель.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Гойко Митич (1940) и телеведущая Дана Борисова (1976) сегодня справляют день рождения. Вы спокойны, сердечны, дружелюбны и щедры к другим. Вы добрый, отзывчивый человек. Вы усердно работаете, вы веселитесь. Это год преподавания и обучения для вас. Наслаждайтесь повышенным одиночеством и временем для самоанализа, чтобы узнать больше о том, кто вы есть. Отнеситесь к этому серьезно.