Ежедневный Гороскоп. Понедельник 13 июля 2020

21, 22 лунный день. Третья четверть

Луна в знаке Овен ♈

Лунная тревога

Избегайте покупок или важных решений с 8:30 до 11:00 сегодня. После этого Луна движется из Овна в Телец.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это понедельник, и вы рветесь вперед! Однако будьте осторожны этим утром, потому что вы можете столкнуться с авторитетом — родителем, учителем, начальником или полицейским. Будьте мудрым и избегайте этого противостояния. Вам это не нужно.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Будьте умны и избегайте спорных тем этим утром, разговаривая с другими, потому что это может перерасти в серьезный спор. Поэтому избегайте политики, религии и расовых проблем. (Даже тогда у вас все еще может быть конфронтация.) Оставайтесь спокойными.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

У вас может быть обсуждение с подругой или членом группы и это обсуждение может быть трудным, если оно происходит утром. Вы встретите препятствия. Зная это заранее, отложите это взаимодействие на другой день.

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Сегодня Луна в Овне, это конфликтное место! И этим утром Луна не в ладах с суровым Сатурном, а это значит, что у вас могут возникнуть проблемы с кем-то старше или более опытным, чем вы. Вы также можете поспорить с партнером или старым другом. Кроме того все заметят это!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы жаждете приключений и спасения, потому что хотите «уйти» от всего этого. Поэтому вы можете чувствовать себя ущемленным или обескураженным обязанностями на работе или руководителем, который не понимает ваших потребностей. И так далее.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Спор о совместном имуществе, страховых вопросах, наследовании или о том, как что-то должно быть разделено, может возникнуть сегодня, особенно с кем-то старше. Это разногласие может также относиться к стоимости воспитания детей или стоимости социальной ситуации, возможно отпуска?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Луна находится напротив вашего знака, что означает, что вы должны идти больше на уступки, имея дело с другими. Между тем, сегодня утром вы можете вступить в конфликт с авторитетной фигурой в семье. Не хорошо. Будьте любезны. Будьте почтительным. Сойдите со своей высокой лошади.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня утром может возникнуть спор, связанный с работой, особенно с кем-то старше или более опытным, чем вы. Это может быть незначительным или основным. В любом случае, вы можете чувствовать себя подавленным или раздраженным. У всех нас есть такие дни и ваш лучший ответ — не принимать это лично. Поднимитесь над этим.

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Родители должны быть терпеливы со своими детьми сегодня утром, чтобы сохранить мир в семье. Важно начинать выходной день с гармонии, потому что начало дня может повлиять на весь день! Ссоры влюбленных также могут иметь место сегодня утром. Двигайтесь по высокой дороге.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Семейная размолвка, особенно с женщиной, может произойти этим утром. Это прискорбно, потому что это может повлиять на весь ваш день и день других. Поэтому возникает минутный раздор — будьте терпеливы. Терпение — ваш лучший союзник.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы могли бы беспокоиться о чем-то сегодня. Это правда, что большинство вещей, о которых мы беспокоимся, никогда не происходят. На самом деле беспокойство — это привычка. Поверьте мне, я опытный в этом деле. Отпустите ситуацию.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Спор или конфронтация по поводу денег или имущества может иметь место сегодня утром. Это может быть неприятно. Вы не хотите начинать свой день на этой неделе. Поэтому поднимитесь над этой мелочностью и решите не вмешиваться. Отпустите ситуацию. Имейте терпение.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Вадим Казаченко сегодня делится вашим днем ​​рождения. Вы спокойны и расслаблены. Вы верите в «живи и дай жить другим». В этом году вы увидите, что служение другим, особенно членам вашей семьи, очень важно. Вот почему вы должны заботиться о себе, чтобы вы были сильным ресурсом для себя и других. Посмотрите вокруг себя и инвестируйте в отношения, которые вы цените. Тусуйтесь с качественными людьми.