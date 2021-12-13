Ежедневный гороскоп: понедельник 13 декабря 2021

9, 10 лунный день. Растущая Луна

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения до 21:30. Луна в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сохраняйте хладнокровие сегодня, потому что легко закончить борьбу за власть с кем-то, особенно с авторитетным лицом. Между тем, сегодня Меркурий перемещается на вершину вашего графика, поощряя ваше желание строить планы и разговаривать с боссом!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Будьте умны и воздерживайтесь от спорных вопросов сегодня, чтобы начать неделю с более мягкой ноты. Не поддавайтесь желанию вовлечься в деликатные темы. Между тем, споры о долевом имуществе тоже могут быть заметны. К счастью, Юпитер наверху вашей карты благоприятствует вашей репутации.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Будьте терпеливы с другом сегодня, особенно с девушкой-знакомой. С огненным Марсом напротив вашего знака сейчас вы можете легко рассердиться на других, особенно на тех, кто вам близок. Могут возникнуть споры о совместной собственности или совместной ответственности.

Рак (21 июня — 22 июля)

Ключ к вашему успеху сегодня — избегать ссор или конфликтов с авторитетными фигурами — начальниками, родителями, учителями, полицией, любым лицом, наделенным властью. Поэтому избегайте этих трудностей. Выберите другой день, чтобы изложить свою позицию.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня люди склонны к спорам, особенно когда дело касается спорных вопросов, таких как политика, религия и национальные вопросы. Зная это заранее — не ввязывайтесь в эти дискуссии. Не сегодня. Вы ничего не добьетесь и возможно, кого-то оттолкнете. Особенно на работе.

Дева (23 августа — 22 сентября)

У вас могут быть разногласия с кем-то по поводу совместной собственности, наследования или того, как справляться с совместными обязанностями за кого-то. Это плохой день для такого рода дискуссий, потому что вы не достигнете какого-либо соглашения. Подождите до среды.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Поскольку Луна находится прямо напротив вашего знака, вам придется быть более дружелюбными, имея дело с другими. Будьте примирительными и отзывчивыми. Определенно избегайте споров с членами семьи или людьми дома — по крайней мере, на сегодня. Будьте умным. Сейчас не время раскачивать лодку.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Возможно, вы сегодня столкнетесь с трудностями с кем-то на работе или возможно, это может быть связано с вашим здоровьем? Это может быть даже связано с вашим домашним животным. Как бы то ни было, сегодня люди склонны спорить без повода!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

У родителей могут быть разногласия со своими детьми сегодня по финансовым вопросам или возможно, по поводу вашего имущества? Более того, с Марсом в вашем знаке прямо сейчас, вы довольно сильно продвигаетесь! Не принимайте близко к сердцу. Будьте нежным.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Меркурий переходит в ваш знак, где остановится до конца месяца. Это сделает вас разговорчивым и желающим общаться с другими. Однако сегодня действуйте осторожно, потому что люди настойчивы и склонны не соглашаться друг с другом.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это отличный день для исследований, потому что вы будете стремиться раскрыть скрытую информацию и искать то, что вы хотите открыть. Возможно, вы что-то делаете на медленном огне. Вы раздражены, но чувствуете, что не можете говорить. Помните, что терпение — это добродетель.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Если сегодня вы испытываете желание бросить вызов другу, особенно по поводу денег, подумайте дважды. Многие люди сегодня обидчивы, агрессивны и хотят драться, но оно того стоит? Вы можете угрожать дружбе? Вы можете выглядеть неразумным? Дважды подумайте, прежде чем действовать.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Николай Рыбников (1930-1990) и певица Людмила Сенчина (1950-2018) родились в этот день. Вы оптимистичны, обаятельны, уверены в себе и харизматичны. У вас определенно есть свой особенный стиль. Вы также амбициозны, трудолюбивы и очень организованы. В этом году ваш интерес к жизни был сильным. Это хороший год для общения и наслаждения компанией других. В следующем году (2022 г.) основное внимание будет уделено строительству как внешних, так и внутренних сооружений.