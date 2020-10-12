Ежедневный гороскоп. Понедельник, 12 октября 2020

Предупреждение о Луне

Внимание: избегайте покупок или принятия важных решений с 10:00 по до конца дня. После этого Луна переходит из Льва в Деву.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это творческий день! Вы можете мечтать о чудесных идеях или новых подходах к вещам. Тем не менее, весь день есть предупреждение о Луне. (Ура!) Поэтому записывайте свои идеи, но подождите до завтра, чтобы действовать. Ограничьте траты едой и развлечениями.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ваш идеализм пробуждается сегодня, а это значит, что вы, возможно, захотите кому-то помочь или сделать что-то экстраординарное. Однако сегодня Лунное предупреждение! Не начинайте ничего важного. Избегайте важных решений и траты денег (кроме еды).

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы можете быть связаны с родственниками, которых давно не видели. Или вы можете купить что-нибудь для дома. Тем не менее, не делайте покупки сегодня, потому что весь день идет предупреждение о Луне. Избегайте важных решений относительно завещаний и наследства.

Рак (21 июня — 22 июля)

Наслаждайтесь общением с другими и играми с детьми. Возможно, вы захотите помочь кому-то, потому что сочувствуете его потребностям. Между тем, это очень творческий день для вас! Обратите внимание на свои яркие идеи, но подождите до завтра, чтобы действовать. (Проверьте предупреждение о Луне выше.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Луна в вашем знаке, что делает вас более эмоциональным, чем обычно. Это также заставляет вас беспокоиться о благополучии других. Возможно, вы захотите помочь кому-то на работе или, возможно, члену семьи? В любом случае отложите важные решения и покупки. (Проверьте предупреждение о Луне выше.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы сочувствуете другим, особенно тем, кого давно не видели. Вы также можете беспокоиться о ребенке или молодых людях? В любом случае, имейте в виду, что в течение всего дня есть предупреждение о Луне, что означает, что не ходите по магазинам (кроме продуктов питания) и не принимайте важные решения.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это правда, что вы наделены силой Солнца в вашем знаке; тем не менее, сегодня на весь день есть предупреждение о Луне. Избегайте важных финансовых решений и покупок (кроме продуктов питания). Скорее всего, вы хотите помочь члену семьи, и это хорошо.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ретроградный Меркурий сейчас в вашем знаке танцует с Венерой, что способствует теплому, дружескому контакту со старыми друзьями, особенно творческими, артистичными. Вы чувствуете сочувствие сегодня; однако подождите до завтра, чтобы принять важные решения или потратить деньги. (См. Предупреждение о Луне выше.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вам понравится проводить исследования сегодня, чтобы найти решения старых проблем. Не поддавайтесь искушению потратить деньги, особенно чтобы кому-то помочь. Сначала получите факты и подождите до завтра, потому что сегодня весь день Лунное предупреждение. Быть умным.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня понедельник, и вы с нетерпением ждете начала своей недели, потому что Солнце находится на вершине вашего графика, поэтому вы отлично выглядите для начальников и родителей. Однако сегодня лунное предупреждение весь день, что плохо для покупок и важных решений. Встречайтесь с другими. Обменивайтесь идеями. Действуй завтра.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Будьте любезны с людьми сегодня, потому что Луна находится напротив вашего знака. (Ничего особенного.) Главное, что нужно знать, — это то, что сегодня есть оповещение о Луне, что означает, что сегодня плохой день для покупок (за исключением продуктов питания) или принятия важных решений. Добрый день для исследований.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы можете быть связаны с благотворительными группами или беспокоиться о других. Это хорошая вещь. Однако из-за того, что в течение всего дня идет предупреждение о Луне, это плохой день, чтобы тратить деньги (кроме еды) или принимать важные решения. Помните об этом.

Если твой день рождения сегодня

Актер Хью Джекман — супергерой-мутант Росомаха в антологии «Люди Икс» (1968) и актриса Паулина Андреева (1988) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Вы остроумны, обаятельны и предприимчивы; но вы любите комфорт собственного дома. Хорошо выглядеть! Это ваше время жатвы, а это означает, что вы начинаете пожинать плоды усилий, которые вы приложили в последнее десятилетие. Вы заслужили это время успеха! В результате вы можете получить большее влияние и лидерство во всех отношениях.