Ежедневный гороскоп: понедельник 12 июля 2021

Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 3 лунный день.

Луна в знаке зодиака Лев ♌

Предупреждение о Луне

Осторожность! Избегайте покупок или принятия важных решений после 5:00 сегодня до конца дня. Луна находится во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вас воодушевляют большие планы, связанные с домом и семьей. Работайте со своими идеями, но помните, что весь день есть предупреждение о Луне. Подождите до завтра, чтобы действовать в соответствии со своими захватывающими планами.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Поскольку вы сегодня полны энтузиазма, людям будет приятно с вами поговорить, особенно братьям и сестрам, родственникам и соседям. Им интересно услышать ваши грандиозные идеи и увлекательные планы путешествий. Изучите свои идеи, но дождитесь завтрашнего дня, чтобы действовать. (Проверьте предупреждение о Луне.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня ваш правитель Меркурий танцует со счастливым Юпитером, что заставляет вас воодушевляться большими планами, связанными с финансами, крупными покупками или чем-то связанным с вашей способностью зарабатывать деньги. Запишите эти идеи, потому что они могут быть замечательными. Однако подождите до завтра, чтобы потратить свои деньги.

Рак (21 июня — 22 июля)

С Меркурием в вашем знаке, танцующим со счастливым Юпитером, вы сегодня полны энтузиазма! Вы можете подбодрить кого угодно! Ваша жизнерадостная энергия и оптимизм поразят окружающих. Вы также стремитесь узнавать новое и расширять свой мир с помощью знаний. Примечание: отложите крупные покупки на завтра.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это прекрасный день для любого рода исследований. Во-первых, вас сегодня интересуют глубокие философские идеи. Кроме того, из-за предупреждения о Луне (см. выше) ваш разум готов принять новые концепции. Узнайте как можно больше!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Групповые обсуждения сегодня пройдут очень хорошо, потому что вы полны энтузиазма и подбадриваете других. Вполне вероятно, что вы сыграете роль лидера. Однако из-за сегодняшнего оповещения о Луне (см. выше) не принимайте важных решений. Изучите идеи сегодня — но дождитесь завтрашнего дня, чтобы действовать.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы впечатляете начальников, родителей и учителей, потому что полны энтузиазма и готовы мыслить масштабно. Они впечатлены вашими мыслями и вашей смелой энергией. Однако из-за предупреждения о Луне сегодня (см. выше) ни в чем добровольно не участвуйте. Подождите до завтра, чтобы приступить к своим планам.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это чудесный день для изучения новых идей, потому что ваш разум стремится исследовать новые концепции. Точно так же вы можете составить планы поездок или представить идеи, связанные с издательским делом, СМИ, медициной и законом. Обратите внимание: сегодня предупреждение о Луне (см. выше). Подождите до завтра, чтобы что-нибудь предпринять.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Будьте осторожны сегодня. Поскольку предупреждение о Луне действует весь день (см. выше), избегайте финансовых решений и траты больших сумм денег. Между тем, это как раз то, чем вы заинтересованы, потому что вы сосредоточены на вопросах наследства, совместной собственности и страхования. Проведите исследование, но подождите до завтра.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вам понравится общаться с партнерами и близкими друзьями сегодня. Вам также понравится разговаривать с представителями широкой публики, потому что вы находитесь в приподнятом, восторженном настроении. Точно так же вы встретите других, которые тоже будут рады поговорить с вами. (Не соглашайтесь ни на что важное сегодня. Будьте умны и подождите до завтра.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Для некоторых из вас вероятны поездки по работе. Создавайте рабочие подразделения и работайте друг с другом сегодня, тем не менее, не занимайтесь волонтерством ни для чего важного. Сегодня оповещение о Луне. Просто двигайтесь и наслаждайтесь своим днем!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это веселый день для вас! Наслаждайтесь общественными мероприятиями, спортивными мероприятиями и веселыми развлечениями с детьми. В частности, ваши собственные творческие таланты будут горячими! Выражайте свои идеи, но подождите до завтра, чтобы что-то начать. (Предупреждение о Луне.)

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Мишель Родригез (1978) и актер Александр Домогаров (1963) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы легкомысленный, веселый и энергичный. Вы также умны и убедительны. В этом году вы уделяете большое внимание партнерским отношениям, независимо от того, начинаются они или заканчиваются. Также выделено все, что связано с вашим домом, поэтому вы можете что-то сделать, чтобы изменить место жительства или исправить то, где вы сейчас живете. На самом деле ваш идеализм пробуждается.